Рунгайнис: «Политики знают, что делать, просто они этого не делают!» (1)

TV24 13 сентября, 2025 19:59

Новости Латвии 1 комментариев

LETA

На телеканале TV24 в программе Kur tas suns aprakts? предприниматель Гиртс Рунгайнис изложил свою точку зрения на то, как текущая ситуация в Латвии угрожает безопасности страны в экономическом и военном плане.

Он считает эту ситуацию чрезвычайной с точки зрения как экономики, так и военной угрозы, а также с точки зрения нашей готовности к обороне. Эти вопросы и вызовы для латышей являются экзистенциальными, потому что в России сменилась парадигма.

"Мы видим, что у большевиков была идея, что лучший способ завоевать мир - это рассказывать, что у каждого будет своя республика и известные возможности сохранить язык и ещё что-то, но в данный момент об этом больше не говорится, несмотря на то, что у власти те же самые большевики, только другая фракция", - заявил Рунгайнис.

"В результате потенциальной угрозы тут нет никакого возвращения в брежневские времена, которое, может быть, частично у населения есть каким-то образом, необразованным прогрессивные и пропаганда чего-то наговорили. Они просто не в состоянии сориентироваться", - рассуждает он.

Так что угроза является экзистенциальной, и вызовы - исключительно сильными: "Мы видим, что по сравнению с Литвой и Эстонией мы слабее экономически, слабее демографически, в военном отношении позже начинаем решать задачи, призывов нет. Мы видим, что страны, которые находятся в гораздо лучшей ситуации, например, Финляндия, очень серьёзно работают".

"Я думаю, что политики знают, что надо делать - они просто этого не делают", - подвёл он итог.

«Если НАТО поступит так, как я говорю, война быстро закончится»: Трамп взывает (1)

Важно 22:29

Важно 1 комментариев

ПИСЬМО, НАПРАВЛЕННОЕ ПРЕЗИДЕНТОМ ДОНАЛДОМ ТРАМПОМ ВСЕМ СТРАНАМ НАТО И ВСЕМУ МИРУ, так (как обычно капслоком, озаглавлено послание президента США Дональда Трампа, опубликованное им во социальной сети Truth. Зачитываем:  

Молодая мама в Плявниеках разбила четыре машины (ФОТО, ВИДЕО) (1)

Важно 18:27

Важно 1 комментариев

Сообщение об аварии на ул. Андрея Сахарова в Риге, которая произошла 13 сентября, опубликовал в своём ТГ-канале портал Baltijas balss.

«Глупа как балерина»? Дискуссия о пенсиях за выслугу лет получила неожиданное развитие (1)

Важно 17:56

Важно 1 комментариев

Дискуссия эта состоялась в эфире программы Kas notiek Latvijā? 10 сентября на ЛТВ. 

И снова российские товары: «Кто-то из торговцев умрёт, если не будут торговать жигулёвским пивом?» (1)

Важно 17:44

Важно 1 комментариев

В соцсетях снова задают вопрос о том, почему товары из России всё ещё присутствуют в магазинах. 

Опасные ямы на тротуарах: откуда они? Рижская дума не обещает быстрого решения (1)

Важно 17:27

Важно 1 комментариев

Ямы на рижских тротуарах, которые по-научному называются приствольными кругами (как правило, в них посажены деревья), могут вызвать опасную ситуацию: рижанка, споткнувшись о бордюр, упала в такую яму и сломала руку, сообщает программа ЛТВ 4. studija.

В ночь на воскресенье местами ожидаются ливни и грозы; а что днём? (1)

Новости Латвии 17:26

Новости Латвии 1 комментариев

В ночь с субботы на воскресенье западные и центральные районы страны достигнет новая зона осадков с юга, поэтому местами ожидаются сильные ливни и грозы, ветер во время грозы может усилиться, предупреждают синоптики.

