Он считает эту ситуацию чрезвычайной с точки зрения как экономики, так и военной угрозы, а также с точки зрения нашей готовности к обороне. Эти вопросы и вызовы для латышей являются экзистенциальными, потому что в России сменилась парадигма.

"Мы видим, что у большевиков была идея, что лучший способ завоевать мир - это рассказывать, что у каждого будет своя республика и известные возможности сохранить язык и ещё что-то, но в данный момент об этом больше не говорится, несмотря на то, что у власти те же самые большевики, только другая фракция", - заявил Рунгайнис.

"В результате потенциальной угрозы тут нет никакого возвращения в брежневские времена, которое, может быть, частично у населения есть каким-то образом, необразованным прогрессивные и пропаганда чего-то наговорили. Они просто не в состоянии сориентироваться", - рассуждает он.

Так что угроза является экзистенциальной, и вызовы - исключительно сильными: "Мы видим, что по сравнению с Литвой и Эстонией мы слабее экономически, слабее демографически, в военном отношении позже начинаем решать задачи, призывов нет. Мы видим, что страны, которые находятся в гораздо лучшей ситуации, например, Финляндия, очень серьёзно работают".

"Я думаю, что политики знают, что надо делать - они просто этого не делают", - подвёл он итог.