RTU закупает иностранных студентов оптом за 3,5 миллиона евро — куда деваться латвийцам?

При этом, на привлечение студентов из стран ЕС предусмотрено лишь 25 тыс. евро.

В опубликованном листе расходов, сопровождающем закупку, указаны суммы:

Индия – 700 000 евро

Турция – 700 000 евро

Шри-Ланка – 450 000 евро

Узбекистан – 360 000 евро

Азербайджан – 340 000 евро

Грузия – 250 000 евро

Казахстан – 200 000 евро

ЕС – 25 000 евро



Всего в документе фигурируют более десяти стран. Закупка проводится без конкурса в соответствии с 10-м пунктом Закона о госзакупках, что, по мнению ряда пользователей, вызывает сомнения в прозрачности.

Реакция в соцсетях была бурной.

Gatis M: «Что тут плохого? Университет вне топ-1000, местные уходят, приходится заполнять коридоры Кумарами».

RəbəllịousV∆nd∆L: «Молодые латвийцы после школы не идут учиться, а уезжают работать. Кто сказал, что этих “студентов” интересует образование? Это прикрытие, чтобы работать курьерами».

bubinators : «Без конкурса по 10-й статье. Типичная отмывка денег. Какая “публичная” компания оказывает услуги по вербовке студентов?»

A.Mūrnieks: «Нам говорят, что вузы вынуждены вербовать мигрантов, чтобы выжить. Интересно, сколько они вносят и сколько тратят на их поиск. Не выйдет ли с минусом?»

Anita Dreika: «Такой ли это “образовательный экспорт”, который приносит миллионы экономике?»

Ilze Zvidriņa: «Пока нет регулирования, это продолжится. Если почти все студенты из другой страны — университету пора переезжать туда».

bubinators «Никаких требований к уровню подготовки. Миллиард вбухан из фондов, а рейтинги всё падают».

Согласно открытым данным университета, в RTU, в 2024 году обучалось около 13,7 тыс. студентов, из которых 5,1 тыс. — иностранцы.