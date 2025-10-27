Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
RTU закупает иностранных студентов оптом за 3,5 миллиона евро — куда деваться латвийцам?

Редакция PRESS 27 октября, 2025 18:21

Важно 0 комментариев

RTU платит за привлечение студентов из Индии, Шриланки, Узбекистана миллионы фирме, и только 25 тыс. евро за привлечение студентов ЕС, - утверждает пользователь социальной сети X, приведя в доказательство лист, где указаны расходы на привлечение студентов из каждой страны только за 2024 год. 

При этом,  на привлечение студентов из стран ЕС предусмотрено лишь 25 тыс. евро.

В опубликованном листе расходов, сопровождающем закупку, указаны суммы:

Индия – 700 000  евро
Турция – 700 000 евро
Шри-Ланка – 450 000 евро
Узбекистан – 360 000 евро
Азербайджан – 340 000 евро
Грузия – 250 000 евро
Казахстан – 200 000 евро
ЕС – 25 000 евро


Всего в документе фигурируют более десяти стран. Закупка проводится без конкурса в соответствии с 10-м пунктом Закона о госзакупках, что, по мнению ряда пользователей, вызывает сомнения в прозрачности.

Реакция в соцсетях была бурной.

Gatis M: «Что тут плохого? Университет вне топ-1000, местные уходят, приходится заполнять коридоры Кумарами».

RəbəllịousV∆nd∆L: «Молодые латвийцы после школы не идут учиться, а уезжают работать. Кто сказал, что этих “студентов” интересует образование? Это прикрытие, чтобы работать курьерами».

bubinators : «Без конкурса по 10-й статье. Типичная отмывка денег. Какая “публичная” компания оказывает услуги по вербовке студентов?»

A.Mūrnieks: «Нам говорят, что вузы вынуждены вербовать мигрантов, чтобы выжить. Интересно, сколько они вносят и сколько тратят на их поиск. Не выйдет ли с минусом?»

Anita Dreika: «Такой ли это “образовательный экспорт”, который приносит миллионы экономике?»

Ilze Zvidriņa: «Пока нет регулирования, это продолжится. Если почти все студенты из другой страны — университету пора переезжать туда».

bubinators «Никаких требований к уровню подготовки. Миллиард вбухан из фондов, а рейтинги всё падают».

Согласно открытым данным университета, в RTU, в 2024 году  обучалось около 13,7 тыс. студентов, из которых 5,1 тыс. — иностранцы.

На сайте «Facebook» женщина по имени Ксения разместила возмущенный пост, который вызвал бурную дискуссию в социальной сети, пишет "Неаткарига". «В Интернете ходит много ужасающих историй о водителях такси «Bolt». Настала и моя очередь», — начинает свой рассказ о пережитом возмущенная клиентка.

Адвокат Янис Зелменис в передаче «Пресс-клуб» на телеканале TV24 назвал Национальный союз «нациками». Депутат 14-го Сейма Янис Домбрава (Нацобъединение) не остался в долгу и ответил на это, пишет "Неаткарига".

Латвия готова укреплять политический диалог и сотрудничество с Доминиканской Республикой и Бангладеш, подчеркнул заместитель государственного секретаря, политический директор Министерства иностранных дел (МИД) Иварс Ласис.

Журналистка и ведущая TV24 Анита Даукште рассказала в Facebook, что получила через портал latvija.lv уведомление о платеже за принудительную аренду земли, где отдельной строкой указаны «издержки за подготовку платёжного уведомления / счёта — 4,85 евро в год».

Один из самых незаменимых продуктов на нашем столе – сметана. И как бы ни рекламировали современные диетологи пользу растительного масла, но без сметаны - никуда. Идет и в творожок, и в борщ, и в мясной салат, и в пельмени… Но как выбрать хорошую?

«Цифровая граница выглядит впечатляюще — первый участок в 8 км уже работает, а к концу года будет действовать 150 км. Цифровизация на границе означает полноценное круглосуточное наблюдение 24/7 и оперативное реагирование»: министр финансов Арвилс Ашераденс 25 октября сообщил в сети "X". Запись была дополнена несколькими фотографиями. Однако общественность не проявила особого восторга по поводу увиденного…

Генеральный секретарь Международного транспортно-логистического альянса (ITLA) говорит, что в связи с закрытием Литвой границы с Белоруссией будет нарушена цепочка транспортной логистики, а убытки могут составить десятки миллионов евро.

