Рост цен на молочные продукты неизбежен — глава Латвийского союза молокопереработчиков

29 августа, 2025

30 августа в Елгаве пройдёт традиционный Вселатвийский праздник молока, хлеба и мёда, а также День сыра. Но накануне отрасль получила тревожный сигнал: цены на молочные продукты в Латвии продолжат расти. Об этом в интервью Латвийскому радио 4 заявил глава правления Союза молокопереработчиков Янис Шолкс.

«Фактически мы ещё не достигли того изменения цены, на которое придётся идти из-за роста цен на сырьё. По многим видам товаров мы работаем на уровне себестоимости, так что рост цен неизбежен. Лучше это сделать раньше, чем позже», — подчеркнул Шолкс.

В 2024 году латвийские переработчики экспортировали продукции на 284 млн евро, что в среднем приносило по миллиону в день. За первое полугодие 2025 года объём экспорта достиг 150 млн евро, и к концу года ожидается рекорд в 300 млн.

Особой гордостью отрасли остаётся сыр. Его производство в этом году достигло рекордных объёмов, а наиболее востребованным стал мягкий cream cheese, популярный в странах Юго-Восточной Азии. Союз девятый год при поддержке еврофондов продвигает латвийскую продукцию на рынках третьих стран. Уже освоены Канада, Малайзия и Южная Корея.

На внутреннем рынке ситуация, по словам Шолкса, остаётся сложной. «Корзина низких цен» позволила в какой-то мере удержать доступность, но общая динамика остаётся негативной: цены продолжают расти и будут расти дальше.

Обновлено: 19:30 29.08.2025
Латвийские фигуристки обвинили эстонского тренера в жестоком обращении. Союз конькобежцев начал расследование

Несколько латвийских фигуристов, среди них двукратная чемпионка Латвии Софья Степченко, обвинили тренеров рижского клуба Kristal Ice Ольгу Ковалькову и Раймо Рейнсалу в психологическом и физическом насилии. Латвийский союз конькобежцев начал расследование.

Вот так скандал: имя Мухаммед — на первом месте в списке получателей пособия в Германии

Несколько недель назад партия "Альтернатива для Германии" подала в Бундестаге запрос правительству, пожелав узнать, какие имена чаще всего встречаются среди получателей социального пособия. Согласно ответу федерального правительства, чаще всего получатели социального пособия носили типично немецкое имя Михаэль. За ним следовали имена Андреас, Томас и Даниэль.

Около 50 человек у Сейма протестовали за право учиться на русском языке

Вечером 29 августа у здания Сейма состоялся пикет против перехода школ на обучение исключительно на латышском языке. По наблюдению LETA, участие в протесте приняли около 50 человек.

Министр сообщений: Tallink вёл переговоры о возвращении в Ригу, но частники задрали цены

Министр сообщения Атис Швинка признал, что переговоры о возможном возвращении паромной компании Tallink в Ригу пока не дали результата. В эфире LTV он рассказал, что встречался с руководством таллинского порта и самой компании, однако итоги его разочаровали.

Центр госязыка: названия улиц на русском в Латгалии — недопустимы!

В Даугавпилсе и Илуксте до сих пор можно увидеть уличные таблички, где названия указаны не только на латышском, но и на русском языке. В Центре государственного языка напоминают: это нарушает Закон о государственном языке и должно быть устранено.

Русская «зависла на паузе»! Латыши делятся, как за границей «разоблачали» наглых туристов на русском языке

Язык — это свобода, и это доказывают истории, которыми латвийцы делятся в соцсетях.

В Польше разбился истребитель F-16: международный авиасалон отменён (ВИДЕО 18+)

Во время подготовки к авиашоу в Радоме погиб польский военный пилот. Его истребитель F-16 потерял управление и рухнул возле аэропорта. Авиасалон отменён. Власти выразили соболезнования, начато расследование причин трагедии

