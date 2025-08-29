Рост цен на молочные продукты неизбежен — глава Латвийского союза молокопереработчиков

«Фактически мы ещё не достигли того изменения цены, на которое придётся идти из-за роста цен на сырьё. По многим видам товаров мы работаем на уровне себестоимости, так что рост цен неизбежен. Лучше это сделать раньше, чем позже», — подчеркнул Шолкс.

В 2024 году латвийские переработчики экспортировали продукции на 284 млн евро, что в среднем приносило по миллиону в день. За первое полугодие 2025 года объём экспорта достиг 150 млн евро, и к концу года ожидается рекорд в 300 млн.

Особой гордостью отрасли остаётся сыр. Его производство в этом году достигло рекордных объёмов, а наиболее востребованным стал мягкий cream cheese, популярный в странах Юго-Восточной Азии. Союз девятый год при поддержке еврофондов продвигает латвийскую продукцию на рынках третьих стран. Уже освоены Канада, Малайзия и Южная Корея.

На внутреннем рынке ситуация, по словам Шолкса, остаётся сложной. «Корзина низких цен» позволила в какой-то мере удержать доступность, но общая динамика остаётся негативной: цены продолжают расти и будут расти дальше.