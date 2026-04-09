Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Россия обычно так себя и ведёт: Слайдиньш о причинах строительства «Азовского кольца» (8)

Редакция PRESS 9 апреля, 2026 09:21

Появилось новое понятие — «Азовское кольцо». Это огромная логистическая артерия, которая соединит Ростов-на-Дону с Симферополем через оккупированную Крым, далее через Керченский пролив в Краснодар и обратно к Ростову. Строительные работы уже начались, о чём свидетельствуют появившиеся в сети фотографии и данные о начатых объектах. Как заявил в эфире TV24 в передаче «Актуальное о боевых действиях в Украине» майор Национальных вооружённых сил Латвии, руководитель штаба Земессардзе Янис Слайдиньш, этот проект — не развитие инфраструктуры для мирных жителей.

«Это явная подготовка к длительной войне с Украиной. Россия традиционно именно так и действует перед затяжными конфликтами: она не полагается на громкие медийные шоу или показательные наступления, а сосредотачивается на стратегически важных вещах — максимально развивает логистику. Потому что армия без надёжного снабжения перестаёт быть армией и превращается в бесполезный танцевальный коллектив», — подчеркнул Слайдиньш.

По его словам, «Азовское кольцо» — это не просто новые дороги. Это системная работа по превращению оккупированных территорий в удобный тыл для российской армии и одновременно в значительно более сложный объект для возможной деоккупации украинскими силами.

Проект охватывает более 2500 километров автомобильных и железных дорог: строительство новых участков, ремонт старых коммуникаций и перенос основных логистических маршрутов дальше от линии фронта. В него также входит снижение критической зависимости от Крымского моста и параллельное восстановление портовой инфраструктуры в Мариуполе и Бердянске для военной логистики.

Крымский мост по-прежнему остаётся одним из самых охраняемых объектов России. В последнее время попыток воздействовать на него не фиксировалось.

«Россия прекрасно понимает, что это её ахиллесова пята, поэтому делает всё возможное, чтобы снизить эту уязвимость», — отметил Янис Слайдиньш.

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега
Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился (1)

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)

Трамп раскритиковал папу римского после его призыва к миру (8)

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

«Ригас сатиксме» повысит цены на парковку и ограничит привилегии электромобилей (8)

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега (8)

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб (8)

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард? (8)

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию (8)

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно (8)

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

