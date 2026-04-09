«Это явная подготовка к длительной войне с Украиной. Россия традиционно именно так и действует перед затяжными конфликтами: она не полагается на громкие медийные шоу или показательные наступления, а сосредотачивается на стратегически важных вещах — максимально развивает логистику. Потому что армия без надёжного снабжения перестаёт быть армией и превращается в бесполезный танцевальный коллектив», — подчеркнул Слайдиньш.

По его словам, «Азовское кольцо» — это не просто новые дороги. Это системная работа по превращению оккупированных территорий в удобный тыл для российской армии и одновременно в значительно более сложный объект для возможной деоккупации украинскими силами.

Проект охватывает более 2500 километров автомобильных и железных дорог: строительство новых участков, ремонт старых коммуникаций и перенос основных логистических маршрутов дальше от линии фронта. В него также входит снижение критической зависимости от Крымского моста и параллельное восстановление портовой инфраструктуры в Мариуполе и Бердянске для военной логистики.

Крымский мост по-прежнему остаётся одним из самых охраняемых объектов России. В последнее время попыток воздействовать на него не фиксировалось.

«Россия прекрасно понимает, что это её ахиллесова пята, поэтому делает всё возможное, чтобы снизить эту уязвимость», — отметил Янис Слайдиньш.