Российские пенсии в Латвии: что делать, если переводы не доходят

Тем не менее российская сторона уверяет: поиск решения продолжается. Уже с третьего квартала 2025 года возобновлены переводы тем пенсионерам, кому выплаты назначены в рамках российско-латвийского договора 2007 года. Эти деньги — включая компенсации за пропущенные месяцы — снова поступают в Латвию.

Но остаётся нерешённым вопрос для другой категории получателей: тех, кому российские пенсии были назначены до вступления в силу договора 2007 года. Попытка России организовать выплаты этой группе граждан через Агентство государственного социального страхования Латвии не была поддержана латвийской стороной.

Что же делать людям, которым нужны свои законные пенсионные средства?

Латвия официально указала: такие граждане вправе обратиться в Агентство с заявлением о пересмотре пенсии в соответствии со статьёй 26 договора. И это сейчас — единственный рабочий путь.

Важно: обращаться в российский СФР лично не требуется. Но при подаче заявления нужно выбрать, на каком основании пересматривать пенсию — по пропорциональному принципу (с учётом стажа в обеих странах) или по принципу гражданства.