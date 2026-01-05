Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Робот с двумя руками уже готовит завтрак: LG показала дом без домашних забот

5 января, 2026

На выставке CES 2026 компания LG показала живой прототип домашнего робота LG CLOiD, который делает то, что ещё недавно считалось фантастикой — сам обслуживает дом. И это не эффектная картинка для презентации. Робот действительно работает.

LG CLOiD выглядит как спокойный обитатель кухни будущего. Он передвигается на колёсной базе, ориентируется в пространстве с помощью камер и ИИ, а вместо привычного «лица» у него экран — своего рода голова, через которую он взаимодействует с окружающим миром и хозяевами. Но главное — у него две полноценные руки: по 7 степеней свободы в каждой и пятипалые кисти, способные выполнять тонкие бытовые действия.

Во время демонстрации робот спокойно и без суеты складывал бельё, доставал продукты из холодильника и духовки, разгружал посудомоечную машину и готовил завтрак. Всё это — в обычной кухне, среди привычной бытовой техники. Более того, система обучается на поведении людей и постепенно подстраивается под их распорядок.

В LG называют этот подход «внимательный интеллект». Проще говоря, робот запоминает, как ты живёшь, и со временем начинает действовать без прямых команд. Он знает, когда обычно готовят завтрак, как раскладывают посуду и какие действия повторяются изо дня в день.

Проект LG CLOiD — часть концепции Zero Labor Home, дома, где повседневная рутина почти полностью переложена на машины. По словам компании, пока это демонстрационная модель, но продажи обещают начать позже в этом году или на следующем этапе.

Ещё несколько лет назад подобные роботы существовали только в лабораториях и исследовательских центрах. Теперь один из крупнейших мировых производителей электроники показывает готовое устройство, которое работает в реальном доме, взаимодействует с бытовой техникой и выполняет сложные манипуляции руками.

Фактически, это уже не эксперимент «для будущего», а первый реальный шаг к массовым домашним роботам — тем самым, которые будут жить рядом с людьми и брать на себя всё то, на что у нас постоянно не хватает времени.

«К каждому полицейского не приставишь»: запрет на салюты озадачил RPP
«К каждому полицейского не приставишь»: запрет на салюты озадачил RPP

«В нашей семье ребёнок умер»: жители бьют тревогу из-за нашествия крыс
«В нашей семье ребёнок умер»: жители бьют тревогу из-за нашествия крыс (2)

Чья бы корова мычала: соцсети развеселило возмущение Мамыкина по поводу спецоперации США в Венесуэле
Чья бы корова мычала: соцсети развеселило возмущение Мамыкина по поводу спецоперации США в Венесуэле

Чья бы корова мычала: соцсети развеселило возмущение Мамыкина по поводу спецоперации США в Венесуэле

Возмущение по поводу действий США в Венесуэле публично выразил бывший депутат Европейского парламента Андрей Мамыкин, бежавший в Россию, пишет "Неаткарига".

Мадуро заявил о своей невиновности в американском суде

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес, которые предстали перед судом в Нью-Йорке, заявили о своей невиновности. Об этом сообщает CNN.

«Режим Мадуро не отражает волю венесуэльского народа»: Латвия в Совбезе поддержала операцию США

Латвия призывает обеспечить деэскалацию и стабильность в Венесуэле на основе диалога и широкой общественной поддержки, подчеркивая, что при любых обстоятельствах необходимо соблюдать международное право и Устав ООН, заявила сегодня на заседании Совета Безопасности ООН посол Латвии при ООН в Нью-Йорке Санита Павлюта-Десландес.

«Поддерживаем политику Трампа!» Шлесерс одобрил силовой захват Мадуро

События в Венесуэле вызвали неоднозначную реакцию: мир практически разделился разделился на две части — за и против решения Трампа, захватить силой президента Николаса Мадуро. Пока лидеры ЕС давали осторожные комментарии, а глава дипломатии Латвии громко заявляла, что венесуэльцам уже живется лучше, чем при прежнем режиме, от лица всей партии "Латвия на первом месте" (LPV) высказался и ее лидер Айнар Шлесерс.

Сколько человек почистят зубы крокодилу? В Австралии об этом узнали

Оказывается, один крокодил — это работа минимум для 11 человек.

Эпопея с концертным залом: министр культуры едет разбираться в Резекне

Министр культуры Агнесе Лаце ("Прогрессивные") посетит с рабочим визитом Резекне, сообщила агентству ЛЕТА руководитель отдела общественных отношений Министерства культуры Лита Кокале.

Это расправа с партией: Росликов о предупреждении Генпрокуратуры

Предупреждение Генеральной прокуратуры партии «Стабильности!» является расправой с партией, заявил агентству LETA лидер «Стабильности!» Алексей Росликов.

