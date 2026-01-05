Робот с двумя руками уже готовит завтрак: LG показала дом без домашних забот

LG CLOiD выглядит как спокойный обитатель кухни будущего. Он передвигается на колёсной базе, ориентируется в пространстве с помощью камер и ИИ, а вместо привычного «лица» у него экран — своего рода голова, через которую он взаимодействует с окружающим миром и хозяевами. Но главное — у него две полноценные руки: по 7 степеней свободы в каждой и пятипалые кисти, способные выполнять тонкие бытовые действия.

Во время демонстрации робот спокойно и без суеты складывал бельё, доставал продукты из холодильника и духовки, разгружал посудомоечную машину и готовил завтрак. Всё это — в обычной кухне, среди привычной бытовой техники. Более того, система обучается на поведении людей и постепенно подстраивается под их распорядок.

В LG называют этот подход «внимательный интеллект». Проще говоря, робот запоминает, как ты живёшь, и со временем начинает действовать без прямых команд. Он знает, когда обычно готовят завтрак, как раскладывают посуду и какие действия повторяются изо дня в день.

Проект LG CLOiD — часть концепции Zero Labor Home, дома, где повседневная рутина почти полностью переложена на машины. По словам компании, пока это демонстрационная модель, но продажи обещают начать позже в этом году или на следующем этапе.

Ещё несколько лет назад подобные роботы существовали только в лабораториях и исследовательских центрах. Теперь один из крупнейших мировых производителей электроники показывает готовое устройство, которое работает в реальном доме, взаимодействует с бытовой техникой и выполняет сложные манипуляции руками.

Фактически, это уже не эксперимент «для будущего», а первый реальный шаг к массовым домашним роботам — тем самым, которые будут жить рядом с людьми и брать на себя всё то, на что у нас постоянно не хватает времени.