Может возникнуть вопрос: какую пользу принесет такой объект экономике Латвии и Риге как городу? Вклад этого колеса в экономику Латвии составляет почти три евро за билет в виде НДС. А также заработная плата обслуживающего персонала и уплаченные налоги. В общих цифрах это, возможно, не так уж и важно, но все же. В любом случае, любая экономическая деятельность, если только она не является социально вредной (вроде печально известных игорных залов), в некотором роде положительна.

Станет ли это колесо обозрения магнитом для туристов? Вряд ли, хотя это наверняка может заинтересовать туристов, уже посетивших Ригу. С архитектурной точки зрения Рижское колесо обозрения сравнительно простое, если не сказать примитивное. Правда, ожидать, что оно будет выделяться какой-то особой оригинальностью, наверное, было бы слишком. Расположение колеса в менее развитой части парка могло бы способствовать развитию различных видов экономической деятельности в остальной части парка и во всей этой части Пардаугавы, прилегающей к Старому городу.

Если бы следующее руководство города Риги занялось улучшением пешеходной и микромобильной инфраструктуры от Каменного моста до парка Победы (который в настоящее время находится в совершенно катастрофическом состоянии), это стало бы огромным шагом в развитии Пардаугавы как ближайшей к центру зоны отдыха (парк Победы, парк Аркадия, пруд Марас). Если бы план строительства нового, современного футбольного стадиона возле железнодорожной станции Торнякалнс (вместо Луцавсалы) был реализован, то вся эта территория (вместе с Национальной библиотекой и новыми зданиями Латвийского университета) приобрела бы совершенно иную динамику привлекательности.

Еще до открытия колеса обозрения в социальных сетях велись обсуждения относительно высоких цен на билеты. Конечно, 17 евро — это не так уж и мало для латвийских условий. С другой стороны, с чем мы это сравниваем? Можно, конечно, сослаться на London Eye, где билеты стоят 33 евро (30 британских фунтов), но это все равно несопоставимые суммы. Лондон — один из самых посещаемых мегаполисов мира, туристическая Мекка. В городах, сопоставимых с Ригой по уровню туризма, аналогичные панорамные поездки стоят дешевле: в Таллине — 10 евро; В Вене - 14,5 евро; В Мюнхене 8-10 евро; В Гамбурге 9-12 евро; В Гданьске 10-12 евро.

Судя по всему, расчеты бизнеса показывают, что окупить инвестиции в Ригу при более низких ценах будет сложно, хотя можно было бы задаться вопросом: не отпугнут ли такие цены часть желающих путешествовать, но это чистые домыслы. Предприниматели имеют право устанавливать цену, которую они хотят, но потребители этих достопримечательностей сами решают, приобретать ли им эту услугу по этой цене.

Последний вопрос может показаться особенно актуальным, учитывая, что подобные достопримечательности уже существуют в Риге. Кроме того, открывается вид на Ригу с высоты птичьего полета в более выгодном с географической точки зрения месте — со смотровой башни церкви Святого Петра. Еще одно похожее место — смотровая площадка Академии наук. Оба эти аттракциона стоят гораздо дешевле — девять евро в церкви Святого Петра (включая экспозицию церкви), семь евро в AН. В кафе на 24 этаже гостиницы Radisson Latvija вы можете бесплатно посмотреть в окно, а также выпить чашечку кофе.

Объективности ради следует признать, что функция колеса обозрения заключается не только в том, чтобы посмотреть на город сверху. Это возможность отдохнуть от обычной для туристов суеты «увидеть все», посидеть в тишине и насладиться туристическими возможностями города. Известная альтернатива туристическому судну (если город находится на реке).

Не хочу рисовать худшие сценарии в день открытия колеса обозрения, но администрация города при заключении договора на строительство такого объекта обязательно должна была включить в него пункты о демонтаже объекта в случае, если аттракцион окажется неконкурентоспособным. Худший возможный сценарий: колесо обозрения не сможет приносить прибыль из-за низкого спроса, обанкротится, а затем его конструкция начнет ржаветь, создавая гнетущее ощущение заброшенности у всего района.

Хотелось бы надеяться на обратное. Что открытие колеса обозрения, в сочетании с завершением второго этапа реконструкции Парка Победы, ознаменует возрождение всего этого района и его освобождение от страшной истории этой местности, которая началась с повешения семи немецких генералов 3 февраля 1946 года и продолжилась возведением оккупационного столба в 1985 году. Будем надеяться, что колесо обозрения станет одним из дополнительных факторов, которые, подобно дыму можжевельника, прогонят призраков прошлого из этого прекрасного парка.