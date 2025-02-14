Рижская дума запретила митинг в защиту политических заключенных

Он пишет, что Рижская дума имеет запретить подобные мероприятия только при условии, что Служба госбезопасности даст соответствующее заключение. Спасибо СГБ, которое уже реагировало на подобные ситуации и выдавало соответствующее заключение.



"Спасибо активным рижанам, которые сообщили в социальных сетях о замеченном" - благодарит Ратниекс.

Полна благодарности и Лиана Ланга: "Рашистского гама у часов Лаймы не будет. Спасибо заместителю мэра Риги Эдварду Ратниексу! Если все-таки придут и будут шуметь, у полиции будет повод их повязать".

Не является ли подобная похвала нарушением закона о предвыборной агитации, ведь с Ратниекс и Ланга - члены Нацобъединения?