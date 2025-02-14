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Рижская дума запретила митинг в защиту политических заключенных

Редакция PRESS 14 февраля, 2025 15:05

Новости Латвии 0 комментариев

"Я обратился в Службу государственной безопасности по поводу призыва некоторых лиц собраться на митинг в защиту «политзаключенных». - Пишет вицемэр столицы Эдвардс Ратниекс. -
Прошу Службу государственной безопасности предоставить информацию о том, может ли в нынешней геополитической ситуации подобный призыв в социальных сетях собраться на митинг в защиту «политических заключенных» 15 февраля 2025 года у часов Лаймы (площадь Памятника свободы) представлять опасность для национальной безопасности Латвии".

Он пишет, что Рижская дума имеет запретить подобные мероприятия только при условии, что  Служба госбезопасности даст соответствующее заключение. Спасибо СГБ, которое уже реагировало на подобные ситуации и выдавало соответствующее заключение.


"Спасибо активным рижанам, которые сообщили в социальных сетях о замеченном" - благодарит Ратниекс.

Полна благодарности и Лиана Ланга: "Рашистского гама у часов Лаймы не будет. Спасибо заместителю мэра Риги Эдварду Ратниексу! Если все-таки придут и будут шуметь, у полиции будет повод их повязать".

Не является ли подобная похвала нарушением закона о предвыборной агитации, ведь с Ратниекс и Ланга - члены Нацобъединения?

 

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