Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 15. Сентября Завтра: Gunvaldis, Gunvaris, Sandra, Sondra
Доступность

Рижанка в шоке: кто наживается на парковках у рижских больниц?

Редакция PRESS 15 сентября, 2025 10:04

Важно 0 комментариев

После сообщения о том, что больница Страдиня открывает новые льготные места для парковки своих пациентов в press.lv обратилась читательница с рассказом о парковке в Первой рижской больнице. С драматическим рассказом.

Женщина рассказала, что совсем недавно возила старенькую маму к врачу в Первую больницу. На парковке сообщается, что первые пол часа бесплатно, после тариф 4 евро за час. 

-Справедливости ради надо отметить, что после отметки в регистратуре, пациенту оплата снижается на 50 процентов, но в реальности это означает такую же плату, как за пределами больницы на муниципальной парковке. Где ж там льготы - 2.00 в час. А что такое - бесплатные полчаса в больнице, где надо успеть пройти большую территорию, отметиться в регистратуре, заплатить за визит и ещё посетить врача или обследование. А привезти старого больного человека - ещё больше времени нужно. Как можно так наживаться на больных людях! Ведь часто личный транспорт просто необходим чтобы добраться до больницы.

И в Страдиня час бесплатный, а в Первой - только полчаса. А ведь первая больница исторически была городской, общественной, так сказать, доступной для горожан. Но теперь деньги и бестолковое руководство медициной погубили всё хорошее, что у нас было. Винить медиков я не склонна, но сколько чиновников на них наживается и на нас - пациентах.

Парковка - один нюанс. Плюс у каждой регистратуры свой автомат по выбиванию чека, а это тоже наши деньги - на сам аппарат, на бумагу для него, чернила и прочее.  И сколько таких трат по всей медицине, на лечение уже, понятно, средств не остается. А министр всё думает, откуда деньги взять. Прямую линию с пациентами устройте, они вам глаза и раскроют на то, как в реальности обстоят дела в нашем здравоохранении. И куда с него идут деньги.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 11:00 15.09.2025
«Rimi» заменит бренды ICA на товары «Salling Group»
Bitnews.lv 17 минут назад
Рига: за мусор раскошелимся
Sfera.lv 25 минут назад
СЗК отказался обсуждать бюджет без решений по НДС и школам
Bitnews.lv 1 час назад
«Мы ближе к войне, чем когда-либо» — Польша об угрозе эскалации
Bitnews.lv 1 час назад
Съели под пиво. Valmiermuižas alus продают концерну Cēsu alus
Bitnews.lv 2 часа назад
Серое небо и дожди с грозами
Bitnews.lv 2 часа назад
Латвия: кто придёт на должность омбудсмена
Sfera.lv 2 часа назад
Испания: жизнь без перекура или смерть туризму
Sfera.lv 3 часа назад

Как НЕ платить подоходный налог при продаже унаследованной или подаренной недвижимости: юрист

Юридическая консультация 10:55

Юридическая консультация 0 комментариев

-Составил краткую памятку, как НЕ платить подоходный налог (25,5%) при продаже унаследованной или подаренной квартиры или дома, - пишет юрист Юрий Соколовский на своей странице в Фейсбуке.

-Составил краткую памятку, как НЕ платить подоходный налог (25,5%) при продаже унаследованной или подаренной квартиры или дома, - пишет юрист Юрий Соколовский на своей странице в Фейсбуке.

Читать
Загрузка

Новый посол США в Латвии — без дипломатического опыта: кто это?

Новости Латвии 10:45

Новости Латвии 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа выдвинула на пост посла США в Латвии Мелиссу Аргирос, которая может вступить в должность этой осенью. У Аргирос нет дипломатического опыта. Она - так называемый "политический номинант": она пожертвовала два миллиона долларов инаугурационному комитету Трампа.

Администрация Дональда Трампа выдвинула на пост посла США в Латвии Мелиссу Аргирос, которая может вступить в должность этой осенью. У Аргирос нет дипломатического опыта. Она - так называемый "политический номинант": она пожертвовала два миллиона долларов инаугурационному комитету Трампа.

Читать

Вооруженные силы стран Балтии: сильные и слабые места

Важно 10:33

Важно 0 комментариев

"Следующие - страны Балтии". Это предупреждение после полномасштабного вторжения России в Украину звучит как минимум раз в неделю. Тревога и напряжение, витающие в воздухе Эстонии, Латвии и Литвы, очевидны, и не нужен радар, чтобы уловить это настроение.

"Следующие - страны Балтии". Это предупреждение после полномасштабного вторжения России в Украину звучит как минимум раз в неделю. Тревога и напряжение, витающие в воздухе Эстонии, Латвии и Литвы, очевидны, и не нужен радар, чтобы уловить это настроение.

Читать

Тепло для рижан наполовину дешевле и горячая вода почти даром! Гунтарс Витолс знает, как

Выбор редакции 10:25

Выбор редакции 0 комментариев

Экономист Гунтарс Витолс опубликовал в соцсети "Х" очень длинный пост, в котором заявил, что чётко знает, как снизить закупочную цену Rīgas siltums почти вдвое. Об этом также шла речь в дискуссии на телеканале TV24 (видео прилагаются к посту). Предоставим слово ему самому.

Экономист Гунтарс Витолс опубликовал в соцсети "Х" очень длинный пост, в котором заявил, что чётко знает, как снизить закупочную цену Rīgas siltums почти вдвое. Об этом также шла речь в дискуссии на телеканале TV24 (видео прилагаются к посту). Предоставим слово ему самому.

Читать

Берегите деньги! Появился новый инструмент, дающий доступ к чужим данным

Выбор редакции 10:17

Выбор редакции 0 комментариев

О новой киберугрозе под названием ClickFix сообщает портал Jauns.lv. 

О новой киберугрозе под названием ClickFix сообщает портал Jauns.lv. 

Читать

Келлог назвал страну, которая могла бы покончить с войной в Украине «уже завтра»

Важно 09:59

Важно 0 комментариев

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог подчеркнул, что Российская федерация имеет статус нового партнера в отношениях с Китаем, а Китай имеет преимущества перед Россией как в экономическом, так и в военном плане, пишет "Неаткарига" со ссылкой на dialog.ua. Война в Украине могла бы закончиться уже завтра, если бы Китай прекратил оказывать помощь России. 

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог подчеркнул, что Российская федерация имеет статус нового партнера в отношениях с Китаем, а Китай имеет преимущества перед Россией как в экономическом, так и в военном плане, пишет "Неаткарига" со ссылкой на dialog.ua. Война в Украине могла бы закончиться уже завтра, если бы Китай прекратил оказывать помощь России. 

Читать