Рижанка в шоке: кто наживается на парковках у рижских больниц?

Женщина рассказала, что совсем недавно возила старенькую маму к врачу в Первую больницу. На парковке сообщается, что первые пол часа бесплатно, после тариф 4 евро за час.

-Справедливости ради надо отметить, что после отметки в регистратуре, пациенту оплата снижается на 50 процентов, но в реальности это означает такую же плату, как за пределами больницы на муниципальной парковке. Где ж там льготы - 2.00 в час. А что такое - бесплатные полчаса в больнице, где надо успеть пройти большую территорию, отметиться в регистратуре, заплатить за визит и ещё посетить врача или обследование. А привезти старого больного человека - ещё больше времени нужно. Как можно так наживаться на больных людях! Ведь часто личный транспорт просто необходим чтобы добраться до больницы.

И в Страдиня час бесплатный, а в Первой - только полчаса. А ведь первая больница исторически была городской, общественной, так сказать, доступной для горожан. Но теперь деньги и бестолковое руководство медициной погубили всё хорошее, что у нас было. Винить медиков я не склонна, но сколько чиновников на них наживается и на нас - пациентах.

Парковка - один нюанс. Плюс у каждой регистратуры свой автомат по выбиванию чека, а это тоже наши деньги - на сам аппарат, на бумагу для него, чернила и прочее. И сколько таких трат по всей медицине, на лечение уже, понятно, средств не остается. А министр всё думает, откуда деньги взять. Прямую линию с пациентами устройте, они вам глаза и раскроют на то, как в реальности обстоят дела в нашем здравоохранении. И куда с него идут деньги.