Рис растёт в солёной воде? Учёные научились выращивать урожай там, где было море

Обычный рис в таких условиях гибнет. Новый — даёт стабильный урожай. Его уже тестируют в прибрежных районах и на землях, которые раньше считались непригодными для сельского хозяйства.

Особый интерес вызывает то, что такой рис подходит для регионов с низкой и умеренной солёностью воды — в том числе для морей и заливов с мягким солевым режимом, вроде Балтийского типа.

Сорт создавали несколько лет: селекция, биотехнологии, полевые испытания. Его проверяли на устойчивость к соли, вредителям и климатическим стрессам. Результат — культура, которая расширяет сельхозугодья без захвата новых территорий и с меньшей зависимостью от пресной воды.

Проект уже привлёк внимание стран Азии и Африки, где засоление почв и нехватка воды становятся всё более серьёзной проблемой. Учёные подчёркивают: впереди масштабирование, инфраструктура и регуляторные решения.

Но главное уже ясно — земли, которые считались потерянными, могут снова начать кормить людей.