РФ ударила авиабомбами по колонии в Запорожье: десятки погибших и раненых (ФОТО)

- В результате удара погибли 17 человек среди осужденных, 42 получили ранения, тяжелораненые госпитализированы в больницы системы Минздрава. Еще около 40 человек получили телесные повреждения разной степени тяжести, — говорится в сообщении.

Зеленский прокомментировал удар по колонии

-В конце вчерашнего дня, уже около полуночи, российская авиация ударила бомбами по территории исправительной колонии в Запорожской области. Это был сознательный удар, целеустремленный, неслучайный-, — заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Государственная уголовно-исполнительная служба Украины ранее сообщила, что в 23:28 российские военные нанесли авиаудар по Беленьковской исправительной колонии с помощью четырех управляемых авиационных бомб. По данным службы, погибли 17 осужденных, 42 получили ранения.

ФОТО из Телеграм Zelenskiy / Official