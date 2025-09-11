Решено: Латвия закрывает воздушное пространство над Латгалией (ДОПОЛНЕНО)

Он отметил, что события среды в Польше являются грубым нарушением воздушного пространства НАТО, и Латвия должна действовать соответствующим образом.

Министр подтверждает, что в настоящее время прямой угрозы для Латвии нет, но превентивные меры необходимы.

Он подчеркнул, что к защите воздушного пространства и населения относятся очень серьёзно, и службы действуют соответствующим образом. Например, ранее на восточной границе были развернуты подразделения вооружённых сил, которые в случае необходимости могли сбивать дроны государства-агрессора.

Также была усилена миссия НАТО по воздушному патрулированию, которая готова к любым ситуациям. Латвия ввела новые системы, включая систему акустического обнаружения, а также оружие, способное сбивать беспилотники. В свою очередь, в следующем году планируется внедрить дополнительные средства борьбы с беспилотниками. В целом, противовоздушная оборона является приоритетом для правительства и вооружённых сил, подчеркнул министр.

Он считает, что Россия проверяет устойчивость НАТО и Европы, включая Латвию, к вызовам, и сейчас мы можем наблюдать влияние последствий российской агрессии на безопасность региона.

Обеспечение 100% безопасности воздушного пространства - очень сложная задача, и, возможно, ни одна страна в мире в настоящее время не может гарантировать такую безопасность, но это не означает, что в будущем не следует укреплять потенциал.

В настоящее время оценивается необходимость полного закрытия восточной сухопутной границы, но этот вопрос должен решаться совместно с Эстонией и Литвой, добавил Спрудс.

Командующий Национальными вооружёнными силами генерал-майор Каспарс Пуданс пояснил, что ограничения коснутся только самолётов, летающих на высоте до шести километров, в то время как другие воздушные суда смогут пересекать эту зону.

Как сообщалось ранее, после вторжения российских дронов в воздушное пространство Польши Спрудс поручил Национальным вооруженным силам рассмотреть возможность закрытия воздушного пространства на восточной границе.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что воздушное пространство страны нарушалось 19 раз и что было сбито не менее трех беспилотников.