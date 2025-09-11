Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Решено: Латвия закрывает воздушное пространство над Латгалией (ДОПОЛНЕНО)

Редакция PRESS 11 сентября, 2025 18:31

Воздушное пространство Латвии в районе восточной границы будет закрыто с 11 сентября в 18.00 до 18 сентября с возможностью продления, сообщил министр обороны Андрис Спрудс на пресс-конференции, посвященной ситуации в воздушном пространстве Латвии.

Он отметил, что события среды в Польше являются грубым нарушением воздушного пространства НАТО, и Латвия должна действовать соответствующим образом.

Министр подтверждает, что в настоящее время прямой угрозы для Латвии нет, но превентивные меры необходимы.

Он подчеркнул, что к защите воздушного пространства и населения относятся очень серьёзно, и службы действуют соответствующим образом. Например, ранее на восточной границе были развернуты подразделения вооружённых сил, которые в случае необходимости могли сбивать дроны государства-агрессора.

Также была усилена миссия НАТО по воздушному патрулированию, которая готова к любым ситуациям. Латвия ввела новые системы, включая систему акустического обнаружения, а также оружие, способное сбивать беспилотники. В свою очередь, в следующем году планируется внедрить дополнительные средства борьбы с беспилотниками. В целом, противовоздушная оборона является приоритетом для правительства и вооружённых сил, подчеркнул министр.

Он считает, что Россия проверяет устойчивость НАТО и Европы, включая Латвию, к вызовам, и сейчас мы можем наблюдать влияние последствий российской агрессии на безопасность региона.

Обеспечение 100% безопасности воздушного пространства - очень сложная задача, и, возможно, ни одна страна в мире в настоящее время не может гарантировать такую безопасность, но это не означает, что в будущем не следует укреплять потенциал.

В настоящее время оценивается необходимость полного закрытия восточной сухопутной границы, но этот вопрос должен решаться совместно с Эстонией и Литвой, добавил Спрудс.

Командующий Национальными вооружёнными силами генерал-майор Каспарс Пуданс пояснил, что ограничения коснутся только самолётов, летающих на высоте до шести километров, в то время как другие воздушные суда смогут пересекать эту зону.

Как сообщалось ранее, после вторжения российских дронов в воздушное пространство Польши Спрудс поручил Национальным вооруженным силам рассмотреть возможность закрытия воздушного пространства на восточной границе.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что воздушное пространство страны нарушалось 19 раз и что было сбито не менее трех беспилотников.

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

