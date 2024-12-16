Решения Литвы и Эстонии диктует одно зарубежное государство: заявление правительства Грузии

В выходные Литва и Эстония добавили в санкционный список еще 17 человек, включая премьер-министра Ираклия Кобахидзе, за применение насилия в отношении демонстрантов, пишет литовское бюро агентства BNS.

«Широко известно, что Эстония и Литва - страны, чей суверенитет в настоящее время наиболее ограничен во всем ЕС и чьи правительства действуют по указаниям администрации одного зарубежного государства, а не в интересах собственных народов», - говорится в заявлении, опубликованном в социальной сети X.

В сообщении не уточняется, какое именно зарубежное государство имеется в виду.

«Это главная причина, по которой правительства этих стран вынуждены действовать вопреки собственному достоинству, - утверждает правительство Грузии, - К сожалению, несмотря на 33 года независимости, институты Литвы и Эстонии до сих пор не освободились от советского менталитета“.

Оно заявляет, что имеет право на ответные санкции, но считает, что было бы неразумно идти на такой шаг.

«Мы решили продолжать режим односторонней дружбы с обоими государствами, чтобы не разрушить традиционную дружбу между народами Грузии, Эстонии и Литвы», - говорится в заявлении.

По мнению Министерства иностранных дел Литвы, премьер Грузии и другие должностные лица, политики и представители бизнеса, попавшие в санкционный список, имеют непосредственное отношение к грубым и систематическим нарушениям прав человека и подавлению основных свобод в Грузии.

Ранее въезд в Литву был запрещен десяти лицам, возглавляющим Министерство внутренних дел Грузии, и основателю правящей «Грузинской мечты» Бидзине Иванишвили.

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал на уровне всего ЕС ввести санкции в отношении представителей грузинских властей, применяющих силу против протестующих.

На состоявшихся в субботу президентских выборах, получивших самые разноречивые оценки, на пятилетний срок победил 53-летний Михаил Кавелашвили - бывший футболист и сторонник правящей в стране партии «Грузинская мечта». Это был первый случай, когда президента выбирали не жители Грузии напрямую, а коллегия выборщиков из 300 человек.

Эта кавказская страна охвачена волнениями с тех пор, как правящая партия «Грузинская мечта» объявила о своей победе на выборах 26 октября.

Критики партии обвиняют ее в распространении авторитаризма и приближении страны к орбите России. После того как Кобахидзе объявил, что Грузия не будет вести переговоры о вступлении в Европейский союз до конца 2028 года, по всей стране каждый день проходят новые протесты.