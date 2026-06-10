Рекордная жара становится «новой нормой»: климатическая служба ЕС

В прошлом месяце Европа пережила один из самых жарких мая за всю историю наблюдений на фоне необычно ранней волны жары, которая, как предупредила Служба ЕС по изменению климата «Коперник», становится «новой нормой».

Это был второй по жаре май в мире за все время ведения наблюдений, а Великобритания, Франция, Ирландия и Португалия побили собственные рекорды: «тепловой купол» теплого воздуха из Северной Африки поднял температуры в Западной Европе значительно выше обычного уровня.

«Месяц ознаменовался резким переходом от значительно более прохладной, чем в среднем, погоды к одной из самых интенсивных волн жары, когда‑либо наблюдавшихся так рано в году в Западной Европе», — говорится в майском бюллетене Службы по изменению климата «Коперник».

«Необычно ранняя и интенсивная волна жары демонстрирует, насколько быстро климатические экстремумы перестают быть исключением и превращаются в новую норму», — заявила Саманта Берджесс, руководитель климатического направления Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), который управляет программой «Коперник».

По данным «Коперника», температура воздуха «по ощущениям» достигала 35–40 °C на больших территориях Европы.



«Вероятно, столь стремительный переход усилил влияние жары на население, оставив мало времени людям, а также сельхозкультурам и экосистемам, чтобы приспособиться к гораздо более высоким температурам», — отмечается в сообщении.

В глобальном масштабе средняя приземная температура воздуха достигла 15,81 °C, уступая лишь маю 2024 года, сообщила служба «Коперник».

Средняя температура поверхности моря также стала второй по высоте за всю историю наблюдений после мая 2024 года на фоне перехода к потеплению, связанному с погодным феноменом Эль‑Ниньо.

Согласно прогнозам, надвигающийся Эль‑Ниньо может оказаться одним из самых мощных за весь период наблюдений и привести мировые температуры к историческим максимумам в 2027 году.

Температуры оставались «исключительно высокими» на обширных участках тропической части Тихого океана, отметили в «Копернике».

По данным Всемирной метеорологической организации, вероятность формирования Эль‑Ниньо в период с июня по август составляет 80 %, что повышает риск экстремальных погодных явлений.

Предыдущее событие Эль‑Ниньо способствовало тому, что 2023 год стал вторым самым жарким в истории наблюдений, а 2024 год — рекордно теплым.