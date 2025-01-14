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Расходы Риги в этом году вырастут на 110 миллионов евро: в городе два особо затратных проекта

Редакция PRESS 14 января, 2025 18:42

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

В бюджете Рижского самоуправления в этом году по сравнению с прошлым годом запланировано увеличение доходов на 50 млн евро, а рост расходов планируется на 110 млн евро, свидетельствует подготовленный проект бюджета.

Общие доходы самоуправления запланированы в размере 1,47 млрд евро, что на 50 млн евро больше, чем было запланировано в бюджете 2024 года. В ноябре прошлого года Рижская дума приняла поправки к бюджету, в соответствии с которыми доходы бюджета самоуправления на 2024 год были предусмотрены в размере 1,42 млрд евро.

Расходы на 2024 год в поправках к бюджету были определены в размере 1,584 млрд евро, а в 2025 году они планируются в размере 1,694 млрд евро, что на 110 млн евро больше, чем в прошлом году.

Если в прошлом году планировалось, что расходы бюджета превысят доходы примерно на 164 млн евро, то в 2025 году запланированные расходы бюджета самоуправления должны превысить доходы более чем на 200 млн евро.

Как пояснил агентству ЛЕТА директор финансового департамента Рижской думы Улдис Ракстиньш, существенную часть прироста расходов составляют два крупных инфраструктурных проекта: реализация четвертой очереди Южного моста и строительство путепровода на Кундзиньсале. Реализация этих проектов согласована с правительством, и на них будут взяты займы.

В ноябре 2024 года Рижская дума решила занять 92,6 млн евро на реализацию четвертой очереди Южного моста - на строительство Яня Чакстес гатве. Заем планируется сроком на 30 лет. Для реализации проекта будет привлечено финансирование из Фонда выравнивания Евросоюза, проект обойдется в общую сумму до 122 732 479 евро.

Строительство путепровода на Кундзиньсалу планируется завершить к 2026 году. Общая стоимость проекта оценивается в 82,6 млн евро, сумма займа может составить неполные 60 млн евро.

Проект бюджета на этот год планируется рассмотреть на заседании комитета Рижской думы по финансовым и административным делам в четверг, 16 января, а на на заседании Рижской думы - на следующей неделе.

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