Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 18. Сентября Завтра: Alita, Elita, Liesma
Доступность

Рак пятится назад, а Щука тянет в воду: как коалиция поссорилась из-за бюджета

Редакция PRESS 18 сентября, 2025 11:52

Важно 0 комментариев

"Соглашение в правительстве о бюджете на следующий год пока что застряло, поскольку из мешка вылезло шило – между коалиционными партиями нет единодушия по поводу снижения возраста вырубки деревьев, чего хочет Союз зеленых и крестьян (СЗК, ZZS), но против чего резко выступают «Прогрессивные». А вот по поводу возможного снижения налога на добавленную стоимость (НДС) для ряда продуктов питания мнения партий, похоже, начинают сближаться. Кто чего хочет? Являются ли противоречия уже такими большими, что могут свалить правительство Эвики Силиня («Новое единство», JV)? Об этом «nra.lv» попросил высказаться представителей всех трёх коалиционных партий.

"Председатель фракции партии «Прогрессивные» в Сейме Андрис Шуваев сказал, что в предыдущие годы главной задачей было прежде всего договориться о приоритетах, не взирая на то, какой партии «принадлежит» то или иное министерство, и пытаться направлять ресурсы максимально на эти приоритеты. Но в этом году бюджет формируется иначе. «СЗК, готовясь к предстоящим выборам, начала гораздо тщательнее смотреть на те вопросы, которые важны для её избирателей. Это также заставляет «Прогрессивных» пересмотреть подход. Мы видим, что между коалиционными партиями нет разногласий по поводу обороны, которая является самой важной вещью.

Но одним из следующих главных государственных приоритетов является здравоохранения, в которое вложено слишком мало инвестиций», — сказал лидер фракции «Прогрессивных», таким образом подчёркивая, что поддерживает нужды коалиционного партнёра JV, поскольку министр здравоохранения Хосам Абу Мери из JV.

«Мы стараемся смотреть на вещи с государственной точки зрения и не смотреть на то, за какие министерства отвечают какие партии, но в то же время мы также смотрим на приоритеты Министерства культуры. Потому что мы хорошо знаем, что работающие в культурной сфере не самые высокооплачиваемые. По нашему мнению, эти зарплаты должны быть увеличены. Поэтому и такие приоритеты мы высказали в переговорах по бюджету», — продолжил он.

Одним из предложений ZZS было такое, что Латвии нужно управлять лесами современно — если дерево выросло, то оно должно приносить пользу. Но у «Прогрессивных» противоположная позиция...

Андрис Шуваев прокомментировал это так: «Да, тут наши позиции полностью разнятся. Здесь два момента, которые нужно подчеркнуть. Министерству земледелия (ZM) были заданы домашние задания, которые нужно было выполнить, но которые ZM до сих пор не сделало — нужно было разработать основные положения лесной политики. Мы считаем, что пока это не сделано, мы вообще не должны рассматривать другие вопросы, такие как максимальные обхваты или возраст вырубаемых деревьев. Мы не можем выкладывать на стол такие вопросы, которые полностью оторваны от более широкого контекста.

Во-вторых, вопросы лесной политики, связанные с климатическими целями, – это область, вв которой у Латвии дела обстоят хуже всего. Мы видим, что леса стали уникальным источником выбросов, а не поглотителем углерода. И это из-за масштабной вырубки лесов. Если мы увеличим вырубку лесов, наши шансы достичь климатических целей за пять лет уменьшатся. А это значит, что Латвии придётся платить штрафы. Поэтому наша позиция такова, что нельзя ставить краткосрочные интересы отдельных владельцев лесов выше долгосрочных интересов всего общества».

На вопрос, есть ли в коалиции разногласия по поводу сниженного НДС для отдельных групп продуктов питания, Андрис Шуваев ответил:

«Мы открыты для обсуждения этого вопроса. Мы видим, что цены на продукты питания неадекватно высокие, и вопрос стоимости жизни для жителей — один из самых важных. Если с помощью других инструментов мы не смогли добиться снижения цен или их соразмерности, то снижение НДС для отдельных продуктов питания стоит рассмотреть».

Лидер фракции «Прогрессивных» в Сейме считает, что все политические силы в коалиции хотят продолжать работать в правительстве. «Что угодно может случиться, но эти разногласия носят политический характер, и на самом деле не плохо, что у нас такие разногласия есть. До сих пор в этой коалиции разногласия не были публично видны, но теперь они есть. И это нормально — общество может видеть, какая позиция у какой партии по какому вопросу. Я думаю, что все хотят продолжать работать в коалиции, но не берусь прогнозировать, не могут ли вызовы отдельных партий означать проблемы для коалиции в целом», — говорит Шуваев.

Председатель Комиссии Сейма по бюджету и финансам (налогам) Анда Чакша (JV) не думает, что противоречия между мнениями фракций на данный момент могут быть опасны для сплочённости коалиции.

«Я думаю, что нет. Процесс обсуждения бюджета всегда очень политический, но бюджет этого года абсолютно чётко — бюджет безопасности, и все партнёры по коалиции это очень хорошо осознают.

Конечно, в следующем году будут выборы в Сейм, и все партнёры это отлично осознают. Нужно уметь сбалансировать свои желания и государственные нужды, которые важны для Латвии. Поэтому нет непреодолимых препятствий, и политический процесс шаг за шагом продвигается вперёд», — считает Анда Чакша.

«По поводу НДС мы видим, что цены на продукты питания высокие, и для этого нужно решение. Финансовые эксперты говорят, что снижение НДС — не лучший метод, и нужны ещё какие-то меры, но нельзя отрицать, что какое-то решение необходимо — это неоспоримо», — отметила депутат Сейма.

«Приоритеты ZZS для бюджета 2026 года остаются неизменными — поддержка семей и пенсионеров; более дешёвая еда и лекарства; поддержка фермеров и муниципалитетов», — напомнил министр земледелия Виктор Валайнис (ZZS). «Правительству нужно проявлять больше амбиций, сокращая расходы. ZZS — единственные в правительстве, кто присоединился к меморандуму о сокращении бюджетных расходов.

Снижение стоимости жизни должно быть единой целью правительства, которая может быть достигнута путем тщательного пересмотра бюджета. Уже сейчас в процессе формирования бюджета мы видим, что находятся возможности для экономии, и все возможности еще не исчерпаны», — заявил Виктор Валайнис.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 15:20 18.09.2025
Рига оставит ночные автобусы до конца октября
Bitnews.lv 54 минуты назад
Музей Ротко получил два редких оригинала художника
Bitnews.lv 1 час назад
«Ситуация критическая»: медикам требуется 133 миллиона
Bitnews.lv 1 час назад
Италия: дресс-код для школы
Sfera.lv 3 часа назад
Швеция: фрикадельки меняют на фалафельки
Sfera.lv 4 часа назад
Латвия: где ездить безопаснее всего
Sfera.lv 4 часа назад
Латвия: ах, как народ любит своё правительство!
Sfera.lv 4 часа назад
Литва: задержали интернациональную банду «посылочных» террористов
Sfera.lv 6 часов назад

Резекне: презентация нового СПА

Новости Латвии 15:10

Новости Латвии 0 комментариев

СПА-комплекс Резекне, о котором в Латвии не писал только ленивый, 11 сентября распахнул двери всех своих трех этажей. Правда, пока это сделано для узкого круга гостей — потенциальных инвесторов, бизнесменов, дипломатов и специалистов туризма Европы. 

СПА-комплекс Резекне, о котором в Латвии не писал только ленивый, 11 сентября распахнул двери всех своих трех этажей. Правда, пока это сделано для узкого круга гостей — потенциальных инвесторов, бизнесменов, дипломатов и специалистов туризма Европы. 

Читать
Загрузка

Стройка века: что творится за забором Rail Baltica? (ФОТО)

Важно 15:06

Важно 0 комментариев

Весной компания Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL), ответственная за Rail Baltica в Латвии, объявила о возобновлении работ по строительству нового здания Рижского центрального вокзала. Работы идут с переменным успехом, но уже сейчас можно заметить заметное оживление на строительной площадке. Что же изменилось за полгода?

Весной компания Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL), ответственная за Rail Baltica в Латвии, объявила о возобновлении работ по строительству нового здания Рижского центрального вокзала. Работы идут с переменным успехом, но уже сейчас можно заметить заметное оживление на строительной площадке. Что же изменилось за полгода?

Читать

Бесконечный курорт и праздник — за наш счёт: Pietiek о порядках в госуправлении

Важно 15:02

Важно 0 комментариев

"Это история о двух молодых людях, которые, будучи на пути к получению степени бакалавра, решили начать зарабатывать сами, а не жить за счет родителей. Одна из них – назовем ее Рита – приняла вызов начать работать в сфере активных продаж, привлекая клиентов для второго уровня пенсионного обеспечения в кредитную организацию, где доход зависит от того, сколько клиентов удается привлечь. Второй – назовем его Андреем – сразу нацелился на государственную службу и гарантированную зарплату, правда, не слишком большую, поступающую на счет каждый месяц в определенную дату, - так начинается рассказ Pietiek о порядках, царях в среде латвийской бюрократии.

"Это история о двух молодых людях, которые, будучи на пути к получению степени бакалавра, решили начать зарабатывать сами, а не жить за счет родителей. Одна из них – назовем ее Рита – приняла вызов начать работать в сфере активных продаж, привлекая клиентов для второго уровня пенсионного обеспечения в кредитную организацию, где доход зависит от того, сколько клиентов удается привлечь. Второй – назовем его Андреем – сразу нацелился на государственную службу и гарантированную зарплату, правда, не слишком большую, поступающую на счет каждый месяц в определенную дату, - так начинается рассказ Pietiek о порядках, царях в среде латвийской бюрократии.

Читать

Плач по средним школам: Мелбарде прикрывается правом детей на получение профессии

Новости Латвии 14:56

Новости Латвии 0 комментариев

Министр образования и науки Даце Мелбарде («Новое единство») заявила агентству LETA, что сохранение слишком раздробленной сети средних школ создает большой риск того, что интересы детей будут ущемлены.

Министр образования и науки Даце Мелбарде («Новое единство») заявила агентству LETA, что сохранение слишком раздробленной сети средних школ создает большой риск того, что интересы детей будут ущемлены.

Читать

В Риге выступит популярный певец Димаш Кудайберген

История и культура 14:48

История и культура 0 комментариев

12 декабря на сцене арены «Xiaomi» с большим концертом «Stranger» выступит популярный казахстанский певец Димаш Кудайберген, сообщает портал balticevents.info.

12 декабря на сцене арены «Xiaomi» с большим концертом «Stranger» выступит популярный казахстанский певец Димаш Кудайберген, сообщает портал balticevents.info.

Читать

Сегодня были отменены 13 автобусных рейсов из Риги и в столицу

Новости Латвии 14:45

Новости Латвии 0 комментариев

Два пассажирских перевозчика, ссылаясь на нехватку водителей, сегодня отменили 13 региональных автобусных рейсов до Риги, свидетельствует информация на сайте Автотранспортной дирекции (АТД).

Два пассажирских перевозчика, ссылаясь на нехватку водителей, сегодня отменили 13 региональных автобусных рейсов до Риги, свидетельствует информация на сайте Автотранспортной дирекции (АТД).

Читать

Ищите хорошее место работы? Посмотрите в сторону Mēness aptieka!

Новости партнеров 14:34

Новости партнеров 0 комментариев

В четвертый раз Mēness aptieka получила заключение международной программы Best Places to Work («Лучшие места работы»).

В четвертый раз Mēness aptieka получила заключение международной программы Best Places to Work («Лучшие места работы»).

Читать