Рак пятится назад, а Щука тянет в воду: как коалиция поссорилась из-за бюджета

"Председатель фракции партии «Прогрессивные» в Сейме Андрис Шуваев сказал, что в предыдущие годы главной задачей было прежде всего договориться о приоритетах, не взирая на то, какой партии «принадлежит» то или иное министерство, и пытаться направлять ресурсы максимально на эти приоритеты. Но в этом году бюджет формируется иначе. «СЗК, готовясь к предстоящим выборам, начала гораздо тщательнее смотреть на те вопросы, которые важны для её избирателей. Это также заставляет «Прогрессивных» пересмотреть подход. Мы видим, что между коалиционными партиями нет разногласий по поводу обороны, которая является самой важной вещью.

Но одним из следующих главных государственных приоритетов является здравоохранения, в которое вложено слишком мало инвестиций», — сказал лидер фракции «Прогрессивных», таким образом подчёркивая, что поддерживает нужды коалиционного партнёра JV, поскольку министр здравоохранения Хосам Абу Мери из JV.

«Мы стараемся смотреть на вещи с государственной точки зрения и не смотреть на то, за какие министерства отвечают какие партии, но в то же время мы также смотрим на приоритеты Министерства культуры. Потому что мы хорошо знаем, что работающие в культурной сфере не самые высокооплачиваемые. По нашему мнению, эти зарплаты должны быть увеличены. Поэтому и такие приоритеты мы высказали в переговорах по бюджету», — продолжил он.

Одним из предложений ZZS было такое, что Латвии нужно управлять лесами современно — если дерево выросло, то оно должно приносить пользу. Но у «Прогрессивных» противоположная позиция...

Андрис Шуваев прокомментировал это так: «Да, тут наши позиции полностью разнятся. Здесь два момента, которые нужно подчеркнуть. Министерству земледелия (ZM) были заданы домашние задания, которые нужно было выполнить, но которые ZM до сих пор не сделало — нужно было разработать основные положения лесной политики. Мы считаем, что пока это не сделано, мы вообще не должны рассматривать другие вопросы, такие как максимальные обхваты или возраст вырубаемых деревьев. Мы не можем выкладывать на стол такие вопросы, которые полностью оторваны от более широкого контекста.

Во-вторых, вопросы лесной политики, связанные с климатическими целями, – это область, вв которой у Латвии дела обстоят хуже всего. Мы видим, что леса стали уникальным источником выбросов, а не поглотителем углерода. И это из-за масштабной вырубки лесов. Если мы увеличим вырубку лесов, наши шансы достичь климатических целей за пять лет уменьшатся. А это значит, что Латвии придётся платить штрафы. Поэтому наша позиция такова, что нельзя ставить краткосрочные интересы отдельных владельцев лесов выше долгосрочных интересов всего общества».

На вопрос, есть ли в коалиции разногласия по поводу сниженного НДС для отдельных групп продуктов питания, Андрис Шуваев ответил:

«Мы открыты для обсуждения этого вопроса. Мы видим, что цены на продукты питания неадекватно высокие, и вопрос стоимости жизни для жителей — один из самых важных. Если с помощью других инструментов мы не смогли добиться снижения цен или их соразмерности, то снижение НДС для отдельных продуктов питания стоит рассмотреть».

Лидер фракции «Прогрессивных» в Сейме считает, что все политические силы в коалиции хотят продолжать работать в правительстве. «Что угодно может случиться, но эти разногласия носят политический характер, и на самом деле не плохо, что у нас такие разногласия есть. До сих пор в этой коалиции разногласия не были публично видны, но теперь они есть. И это нормально — общество может видеть, какая позиция у какой партии по какому вопросу. Я думаю, что все хотят продолжать работать в коалиции, но не берусь прогнозировать, не могут ли вызовы отдельных партий означать проблемы для коалиции в целом», — говорит Шуваев.

Председатель Комиссии Сейма по бюджету и финансам (налогам) Анда Чакша (JV) не думает, что противоречия между мнениями фракций на данный момент могут быть опасны для сплочённости коалиции.

«Я думаю, что нет. Процесс обсуждения бюджета всегда очень политический, но бюджет этого года абсолютно чётко — бюджет безопасности, и все партнёры по коалиции это очень хорошо осознают.

Конечно, в следующем году будут выборы в Сейм, и все партнёры это отлично осознают. Нужно уметь сбалансировать свои желания и государственные нужды, которые важны для Латвии. Поэтому нет непреодолимых препятствий, и политический процесс шаг за шагом продвигается вперёд», — считает Анда Чакша.

«По поводу НДС мы видим, что цены на продукты питания высокие, и для этого нужно решение. Финансовые эксперты говорят, что снижение НДС — не лучший метод, и нужны ещё какие-то меры, но нельзя отрицать, что какое-то решение необходимо — это неоспоримо», — отметила депутат Сейма.

«Приоритеты ZZS для бюджета 2026 года остаются неизменными — поддержка семей и пенсионеров; более дешёвая еда и лекарства; поддержка фермеров и муниципалитетов», — напомнил министр земледелия Виктор Валайнис (ZZS). «Правительству нужно проявлять больше амбиций, сокращая расходы. ZZS — единственные в правительстве, кто присоединился к меморандуму о сокращении бюджетных расходов.

Снижение стоимости жизни должно быть единой целью правительства, которая может быть достигнута путем тщательного пересмотра бюджета. Уже сейчас в процессе формирования бюджета мы видим, что находятся возможности для экономии, и все возможности еще не исчерпаны», — заявил Виктор Валайнис.