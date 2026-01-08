Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Раймонд Паулс рассказал о перенесенной операции

Редакция PRESS 8 января, 2026 10:19

Важно 0 комментариев

Последние годы выдались особенно трудным для маэстро Раймонда Паулса — несколько близких ему людей ушли из жизни, а сам он перенес операцию, — рассказал сам Паулс, сообщает nra.lv со ссылкой на ЛТВ. 

«Не только моя жена, но и моя сестра, и величайший латвийский политик Янис Петерс один за другим ушли в вечность», — сказал Раймондс Паулс.

Его самого пришлось доставить в больницу на машине скорой помощи, где ему сделали операцию.

«Андрейс Эрглис засучил рукава и принялся копаться в моих внутренностях», — с юмором заметил Паулс.

Как уже сообщалось, латвийский поэт, общественный деятель и дипломат Янис Петерс скончался в январе прошлого года в возрасте 85 лет.

В феврале скончалась выдающаяся латвийская художница по текстилю Эдите Паулс-Вигнере (1939-2025) - сестра Раймонда Паулса. Ее творческая карьера началась в 1960-х годах и продолжалась до последних дней жизни. Талант и мастерство художницы высоко ценились как в Латвии, так и во всем мире. Ее работы были представлены на бесчисленных выставках, поражая своим масштабом, великолепием, новаторским подходом и необычными техниками, завоевав любовь ценителей искусства.

Жена Паулса, его муза - Лана Паулс - покинула этот мир в 2023 году после тяжелой болезни.

Интерес к вакцинации от гриппа снизился: а пик эпидемии еще не пройден

Новости Латвии 12:18

Вакцины от гриппа доступны, и кабинеты вакцинации могут их заказать, однако с началом эпидемии гриппа интерес пациентов к вакцинации значительно снизился, сообщила агентству ЛЕТА президент Латвийской ассоциации семейных врачей (ЛАСВ) Алисе Ницмане-Айшпуре.

Не смогли принять бюджет: глава Адажской краевой думы ушла в отставку

Новости Латвии 12:07

Не добившись поддержки депутатов по бюджету самоуправления на 2026 год, председатель Адажской краевой думы Карина Микелсоне (Латвийское объединение регионов) объявила об уходе с должности.

Минус мишленовский ресторан: TAILS объявил о своем закрытии

Рыбный ресторан "TAILS", включенный в гид Мишлен, объявил о своем закрытии в социальных сетях. Он будет открыт для посетителей еще всего несколько дней.

Основатели движения «Без партий» раскололись: «Латвияс авизе»

Движение "Без партий", о создании которого в ноябре прошлого года заявил режиссер Алвис Херманис, в начале этого года уже раскололось: о выходе из него заявили сам Херманис и его единомышленник Язепс Башко.

Трамп решился на «адские санкции» против России: «Путин продолжает убивать невинных»

Президент США согласился поддержать инициативу о резком ужесточении антироссийских санкций, что может привести к одному из самых жестких экономических шагов Вашингтона за последние годы.

«И в латвийских портах работают такие «теневые суда»: Колс

«Все это связано с растущей ролью Китая в мире. Администрация Трампа заявила, что Европа должна больше делать в области обороны, США больше не хотят быть тут старшим братом, поскольку фокус будет направлен на Тихоокеанский регион. Все это связано как с вопросами мировой торговли, так и с вопросами безопасности. Тот, кто контролирует моря, контролирует мир. И Китай это делает», - заявил в интеравью «Неаткариге» член комиссии Сейма по иностранным делам Рихард Колс (Нацобединение), комментируя операцию США по захвату Николаса Мадуро и танкера "теневого флота" России. Далее – основные тезисы.

Самые невезучие: кто в Латвии понес самые большие убытки в 2025-ом?

Не все богатые люди в прошлом году улучшили свое материальное положении. Были и те, кто понёс значительные убытки. Pietiek.com со ссылкой на журнал „Miljonārs” опубликовал топ самых невезучих предпринимателей. Приводим этот текст в переводе.

