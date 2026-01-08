Раймонд Паулс рассказал о перенесенной операции

«Не только моя жена, но и моя сестра, и величайший латвийский политик Янис Петерс один за другим ушли в вечность», — сказал Раймондс Паулс.

Его самого пришлось доставить в больницу на машине скорой помощи, где ему сделали операцию.

«Андрейс Эрглис засучил рукава и принялся копаться в моих внутренностях», — с юмором заметил Паулс.

Как уже сообщалось, латвийский поэт, общественный деятель и дипломат Янис Петерс скончался в январе прошлого года в возрасте 85 лет.

В феврале скончалась выдающаяся латвийская художница по текстилю Эдите Паулс-Вигнере (1939-2025) - сестра Раймонда Паулса. Ее творческая карьера началась в 1960-х годах и продолжалась до последних дней жизни. Талант и мастерство художницы высоко ценились как в Латвии, так и во всем мире. Ее работы были представлены на бесчисленных выставках, поражая своим масштабом, великолепием, новаторским подходом и необычными техниками, завоевав любовь ценителей искусства.

Жена Паулса, его муза - Лана Паулс - покинула этот мир в 2023 году после тяжелой болезни.