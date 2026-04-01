Rail Baltic в Эстонии тормозят глухари. Токуют прямо под Пярну

Тогда суд отменил планировку 45-километрового отрезка из-за недостаточной оценки воздействия проекта на популяцию глухарей. Именно этот фактор стал ключевым препятствием для реализации проекта.

Весной 2025 года была утверждена новая планировка, после чего подготовили обновлённую оценку экологического воздействия. Сейчас она завершена и вынесена на общественное обсуждение.

«Цель оценки экологических воздействий - найти оптимальное решение, учитывающее ущерб природе и неудобства для людей, а также предусмотреть меры по их снижению», - пояснил руководитель проекта Rail Baltic Estonia Янис Эрилайд.

В документе предусмотрен комплекс мер по защите животных. В частности, планируется строительство экодуков, туннелей и специальных проходов вдоль водоёмов, чтобы сохранить миграционные пути.

«Предусмотрено множество решений, чтобы животные могли безопасно пересекать железную дорогу и сохранять свои привычные маршруты», - отметила эксперт Катрин Лалл.

Также проведено моделирование шума. Определены зоны, где потребуется установка шумозащитных экранов для защиты жилых районов.

Отчёт будет доступен для общественного обсуждения до конца апреля, а в мае пройдёт публичное обсуждение в Килинги-Нымме.

По словам Эрилайда, при утверждении документа в июле уже осенью можно будет приступить к строительству.