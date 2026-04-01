Rail Baltic в Эстонии тормозят глухари. Токуют прямо под Пярну

Редакция PRESS 1 апреля, 2026 12:33

Мир

В Эстонии готовятся возобновить строительство участка Пярну - Кабли международной железнодорожной магистрали Rail Baltica, который был остановлен шесть лет назад решением Государственного суда.

Тогда суд отменил планировку 45-километрового отрезка из-за недостаточной оценки воздействия проекта на популяцию глухарей. Именно этот фактор стал ключевым препятствием для реализации проекта.

Весной 2025 года была утверждена новая планировка, после чего подготовили обновлённую оценку экологического воздействия. Сейчас она завершена и вынесена на общественное обсуждение.

«Цель оценки экологических воздействий - найти оптимальное решение, учитывающее ущерб природе и неудобства для людей, а также предусмотреть меры по их снижению», - пояснил руководитель проекта Rail Baltic Estonia Янис Эрилайд.

В документе предусмотрен комплекс мер по защите животных. В частности, планируется строительство экодуков, туннелей и специальных проходов вдоль водоёмов, чтобы сохранить миграционные пути.

«Предусмотрено множество решений, чтобы животные могли безопасно пересекать железную дорогу и сохранять свои привычные маршруты», - отметила эксперт Катрин Лалл.

Также проведено моделирование шума. Определены зоны, где потребуется установка шумозащитных экранов для защиты жилых районов.

Отчёт будет доступен для общественного обсуждения до конца апреля, а в мае пройдёт публичное обсуждение в Килинги-Нымме.

По словам Эрилайда, при утверждении документа в июле уже осенью можно будет приступить к строительству.

Комментарии (0)

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?
Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

