Работник действительно болен? Минздрав предлагает спорный метод выявления симулянтов

Вопрос больничных листов всегда был очень актуальным для любого поставщика услуг по уходу за здоровьем. Особенно для семейных врачей, потому что именно они чаще всего открывают или продлевают больничные по рекомендациям других специалистов. Вице-президент Ассоциации сельских семейных врачей Айнис Дзалбс рассказывает, что ассоциация осознает необходимость данных в обобщенном виде. Однако здесь важно четко определить, кому эта информация будет доступна:

«Меня беспокоит скорее то, будет ли подобная информация о каждом конкретном лице и больничном листе доступна каким-то другим работникам, которые не являются прямыми поставщиками услуг по уходу за здоровьем. Это могут быть, например, работники Инспекции здравоохранения, или должностные лица Центра профилактики и контроля заболеваний. На наш взгляд, подобные индивидуальные данные определенно не должны быть доступны не связанным со здравоохранением лицам».

В обобщенном виде эти данные, возможно, пригодились бы, чтобы анализировать причины болезней, длительность больничных листов и самые распространенные причины заболеваний в определенных возрастных группах, говорит Дзалбс.

Одна из проблем в данном случае — безопасность данных пациентов. Если в больничном указывается диагноз, то любой медработник с доступом к системе E-veselība может посмотреть медкарту пациента.

Против идеи министерства возражает президент Латвийской ассоциации семейных врачей Алисе Ницмане-Аишпуре. Она указывает, что это еще больше усложнит работу семейных врачей. Непонятно также обоснование — по сути, от врачей требуют статистику.

«Мы эти диагнозы кодируем и помещаем в талоны. Государственные системы должны работать синхронно, а не мы должны вводить одно и то же многократно в нескольких местах. При этом голый код диагноза — не всегда единственная причина нетрудоспособности, это может быть совокупностью нескольких заболеваний. Другие причины? Это могут быть карантин, уход за больным ребенком, беременность, роды, профессиональные заболевание».

Сейчас в более чем 80% случаев в качестве причины нетрудоспособности указывается «другая причина». В результате чего невозможно сделать вывод о том, из-за каких болезней больничный лист открывается чаще всего, следует из данных Минздрава. Поэтому в министерстве считают, что в дальнейшем нужно указывать диагноз и соответствующий код, который будет доступен только для работников сектора здравоохранения, объясняет представитель ведомства Марика Петровича:

«Эта информация очень важна, чтобы понять, какого вида помощь и услуги необходимы человеку, чтобы он быстрее поправился, мог получить помощь и вернуться на работу. Таким образом снизилась бы нагрузка, о которой говорят предприниматели».

Отметим, что по имеющимся данным не выявлено тенденции, при которой какое-то конкретное медицинское учреждение или врач выдавал больничный лист на срок дольше необходимого. Также не зафиксирован рост числа больничных листов в периоды праздников, выходных или школьных каникул.