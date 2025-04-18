Пытаясь скрыть следы убийства, мужчина устроил лесной пожар: Госполиция

Около семи часов утра полиция получила информацию о сильном задымлении в лесном массиве в Семской волости Тукумского края недалеко от дороги Слока-Талсы, где горел подлесок на площади 300 квадратных метров. Во время тушения пожара сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы обнаружили труп человека.

Полиция установила, что погибший - мужчина 1949 года рождения. Его тело было завернуто в одеяло, а неподалеку от места происшествия был обнаружен автомобиль "Toyota".

Полиция начала выяснение обстоятельств происшествия и поиски возможного виновного, в которых были задействованы служебная собака и дрон. В тот же день предполагаемый подозреваемый 1996 года рождения был задержан, а по месту его жительства проведен обыск. Мужчина уже имеет судимости за различные преступления.

Полиция возбудила уголовный процесс об убийстве при отягчающих обстоятельствах, если совершено осквернение трупа.

Расследование преступления продолжается.