«Пустая трата денег!» Рижанка — об увиденном в Старой Риге

Айре считает, что растения, недавно выставленные на улицах Старого города, - пустая трата денег и, по ее мнению, выглядят безвкусно.

Журналисты поговорили с несколькими прохожими. Мнения людей разделились, но Рита рада, что в городе появляется все больше зелени. Лариса, напротив, считает, что такие горшки не подходят Старому городу.

Рижане беспокоятся, что растения не дождутся весны, ведь их только что высадили в грунт.

Садовод и агроном Юлия Вилцане активно делится советами по уходу за растениями на своем профиле в Instagram, она показывает кустарники в Старом городе. Отмечает, что они живы и, скорее всего, переживут зиму.

Садовник объясняет, что это вполне нормально - высаживать растения в конце ноября.

Рижская дума, в свою очередь, ответила, что в преддверии праздников Старый город получил не только 50 контейнеров для посадки деревьев и кустарников, но и новые скамейки и стойки для велосипедов. Этот проект обошелся в 609 000 евро. Менее устойчивые растения подготовят к зиме.

Цель озеленения - сделать Старый город более привлекательным и удобным для пешеходов с помощью насаждений и скамеек. В некоторых местах, например, у церкви Св. Петра, озеленение помогает ограничить движение и несанкционированную парковку.

Городская дума отмечает, что весной будут благоустроены многие участки и установлены дополнительные скамейки.

ФОТО скриншот видео программы "Без табу"