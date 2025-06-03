Пункт Таможенного контроля СГД переезжает по новому адресу

Обслуживание клиентов осуществляется по новому адресу — улица Маза Грамздас, 9b, в Марупском крае. Оформление электронных таможенных деклараций в аэропорту будет обеспечиваться без перерывов. ТКП, как и прежде будет работать в круглосуточном режиме — 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Как сообщает LETA, для грузовых транспортных средств, осуществляющих транзитные перевозки, изменится место предъявления товаров, подлежащих таможенному контролю. В частности, оформление и завершение транзитных процедур отныне будет возможно на предприятиях, находящихся под контролем ТКП аэропорта: в таможенных складах и местах временного хранения, куда прибыла или откуда отправляется груз, при условии наличия соответствующего разрешения.

СГД уточняет, что компании, имеющие разрешение на статус уполномоченного отправителя, могут подавать товары в транзит без предъявления их в таможенный орган отправления. А компании со статусом уполномоченного получателя вправе завершать транзитную процедуру самостоятельно, без предъявления груза в таможенный орган назначения.

Если соответствующего разрешения нет, товары необходимо предъявить в таможне. Ближайшие ТКП, где можно завершить транзитную или TIR-процедуру с последующим выпуском товаров в свободное обращение (IM), находятся в Рижском свободном порту на улице Уриекстес и в Шкиротаве на улице Крустпилс, в Риге.