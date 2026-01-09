Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Протесты в Иране охватили 111 городов. Трамп грозит помочь бомбежками

Редакция PRESS 9 января, 2026 17:58

Мир 0 комментариев

В Иране почти две недели не утихают протесты, начавшиеся на фоне экономического кризиса. Как пишет Deutsche Welle со ссылкой на dpa, акции охватили более сотни населенных пунктов, а власти отвечают силовыми мерами и фактическим отключением связи. Правозащитники из Iran Human Rights сообщают, что погибли как минимум 45 демонстрантов, среди них восемь несовершеннолетних.

По данным агентства HRANA, протесты распространились на 111 городов и поселков во всех провинциях. Сообщается о столкновениях с силовиками, поджогах резиденций губернаторов, атаках на полицейские участки и базы КСИР. Сами протестующие утверждают, что на улицы выходят миллионы.

Одновременно усиливается давление на информационную инфраструктуру. В организации NetBlocks ситуацию описали как почти полное общенациональное отключение интернета, а данные Cloudflare показывают, что 8 января интернет-трафик в Иране упал примерно на 90%. В публикациях со ссылкой на dpa также звучит версия, что стабильный доступ мог сохраниться в основном у чиновников и силового аппарата.

Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи в проповеди попытался преуменьшить масштаб волнений, назвав участников «поджигателями беспорядков». Государственные СМИ Ирана, в свою очередь, говорят о «террористических агентах» США и Израиля. На этом фоне президент США Дональд Трамп заявил об «невероятном энтузиазме» вокруг идеи смены режима и пригрозил ударом, если протестующих начнут массово убивать.

Почему Евросоюз пошел на сделку с Южной Америкой?

Мир 19:51

Мир 0 комментариев

Квалифицированное большинство стран Европейский союз поддержало соглашение о свободной торговле с южноамериканским блоком Mercosur. Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на dpa, решение принято на встрече представителей стран ЕС в Брюсселе. Подписание документа намечено на следующую неделю в Парагвае.

Квалифицированное большинство стран Европейский союз поддержало соглашение о свободной торговле с южноамериканским блоком Mercosur. Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на dpa, решение принято на встрече представителей стран ЕС в Брюсселе. Подписание документа намечено на следующую неделю в Парагвае.

Загрузка

Тогда США придётся выбирать между Гренландией и НАТО: Трамп угрожает Европе

Важно 18:50

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что Вашингтону может оказаться в ситуации, что придется выбирать между контролем над Гренландией и сохранением альянса НАТО. Трамп также намекнул, что без США альянс будет беззубым.

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что Вашингтону может оказаться в ситуации, что придется выбирать между контролем над Гренландией и сохранением альянса НАТО. Трамп также намекнул, что без США альянс будет беззубым.

Пятый перехват подряд: США расширяет охоту за танкерами

Мир 18:44

Мир 0 комментариев

США в пятницу, 9 января, захватили еще один нефтяной танкер, предположительно связанный с «теневым флотом» России. Судно Olina перехватили в Карибском море недалеко от Тринидада, после чего на борт высадились сотрудники Береговой охраны. Операция прошла без происшествий, заявило Южное командование ВС США. О деталях и маршруте танкера сообщали Reuters и The Bell.

США в пятницу, 9 января, захватили еще один нефтяной танкер, предположительно связанный с «теневым флотом» России. Судно Olina перехватили в Карибском море недалеко от Тринидада, после чего на борт высадились сотрудники Береговой охраны. Операция прошла без происшествий, заявило Южное командование ВС США. О деталях и маршруте танкера сообщали Reuters и The Bell.

Вступили в силу изменения в Законе о дорожном движении: что нужно знать?

Важно 18:39

Важно 0 комментариев

Министерство сообщения и CSDD информируют общественность в Фейсбуке: Изменения в Законе о дорожном движении – что нужно учитывать в 2026 году ‼

Министерство сообщения и CSDD информируют общественность в Фейсбуке: Изменения в Законе о дорожном движении – что нужно учитывать в 2026 году ‼

БАДы снова попали «на карандаш»: в очередной добавке обнаружено нечто не то

Важно 18:20

Важно 0 комментариев

Биологически активные добавки (БАДы), которые в латвийских официальных документах проходят как просто «пищевые добавки», почти всегда являются объектом навязчивой рекламы. Нам предлагают средство то для улучшения потенции, то для успокоения нервной системы, то для наращивания мышечной массы или повышения иммунитета... Между тем эти препараты с завидной регулярностью попадают в систему быстрого оповещения о продуктах питания и кормах, через которую страны ЕС оперативно обмениваются информацией о появлении на рынке некачественной продукции.

Биологически активные добавки (БАДы), которые в латвийских официальных документах проходят как просто «пищевые добавки», почти всегда являются объектом навязчивой рекламы. Нам предлагают средство то для улучшения потенции, то для успокоения нервной системы, то для наращивания мышечной массы или повышения иммунитета... Между тем эти препараты с завидной регулярностью попадают в систему быстрого оповещения о продуктах питания и кормах, через которую страны ЕС оперативно обмениваются информацией о появлении на рынке некачественной продукции.

Зима настала — ноги раскидало: как не стать жертвой обледеневших улиц и тротуаров

Важно 18:13

Важно 0 комментариев

В этом году первым испытанием для рижан стал ледяной дождь, обрушившийся на столицу в последних числах ноября. А в первой половине декабря установилась идеальная для гололеда погода: подтаявший днем из-за плюсовой температуры снег ночью, когда подмораживает, превращается в лед. В результате риск получить травму при падении многократно возрастает. Как же удержать равновесие в такой ситуации?

В этом году первым испытанием для рижан стал ледяной дождь, обрушившийся на столицу в последних числах ноября. А в первой половине декабря установилась идеальная для гололеда погода: подтаявший днем из-за плюсовой температуры снег ночью, когда подмораживает, превращается в лед. В результате риск получить травму при падении многократно возрастает. Как же удержать равновесие в такой ситуации?

Астрономы нашли «провалившуюся галактику»: она вся из тьмы

Наука 18:13

Наука 0 комментариев

Астрономы, возможно, обнаружили совершенно новый тип космического объекта — почти невидимое «облако», состоящее в основном из тёмной материи. Его прозвали Cloud-9.

Астрономы, возможно, обнаружили совершенно новый тип космического объекта — почти невидимое «облако», состоящее в основном из тёмной материи. Его прозвали Cloud-9.

