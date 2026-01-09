Протесты в Иране охватили 111 городов. Трамп грозит помочь бомбежками

По данным агентства HRANA, протесты распространились на 111 городов и поселков во всех провинциях. Сообщается о столкновениях с силовиками, поджогах резиденций губернаторов, атаках на полицейские участки и базы КСИР. Сами протестующие утверждают, что на улицы выходят миллионы.

Одновременно усиливается давление на информационную инфраструктуру. В организации NetBlocks ситуацию описали как почти полное общенациональное отключение интернета, а данные Cloudflare показывают, что 8 января интернет-трафик в Иране упал примерно на 90%. В публикациях со ссылкой на dpa также звучит версия, что стабильный доступ мог сохраниться в основном у чиновников и силового аппарата.

Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи в проповеди попытался преуменьшить масштаб волнений, назвав участников «поджигателями беспорядков». Государственные СМИ Ирана, в свою очередь, говорят о «террористических агентах» США и Израиля. На этом фоне президент США Дональд Трамп заявил об «невероятном энтузиазме» вокруг идеи смены режима и пригрозил ударом, если протестующих начнут массово убивать.