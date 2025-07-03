«Пропорция значительно в пользу экспорта»: директор таможни рассказал, как люди пытаются обойти санкции

В целом за три года с момента введения санкций против России и Беларуси таможенные процедуры при экспорте и импорте были приостановлены примерно 8500 раз.

"Пропорция значительно в пользу экспорта", - сказал Зукулс, добавив, что девять из десяти случаев связаны с попытками вывоза товаров в Россию и Беларусь.

В основном в эти страны пытаются вывезти электрооборудование, запасные части, различные материалы. В то же время из подсанкционных стран в Латвию пытаются ввезти древесину и изделия из дерева, рассказал Зукулс.

Попытки обхода санкций предпринимаются путем декларации товаров под другим кодом, указания ложной информации о получателе или отправителе, а также провоза санкционных товаров в грузах с разрешенными товарами.

В этом году начато почти 100 уголовных процессов о нарушениях санкций против России и Беларуси, а с 10 июня этого года применяются также административные процессы, по которым уже начато примерно 20 дел, сообщил директор таможенного управления.