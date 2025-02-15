Прогноз синоптиков на субботу: снегопад, мороз и скользкие улицы

Днем облачность усилится и время от времени будет идти снег. Кое-где в Курземе и центральных районах снегопад будет настолько сильным, что толщина снежного покрова увеличится на 5-6 см. Отдельные участки дорог по-прежнему остаются скользкими. Будет дуть слабый ветер, максимальная температура воздуха ожидается в пределах от -1 до -6 градусов.

В столице также будет облачно, временами с прояснениями, ожидается снегопад. Местами улицы и тротуары будут скользкими. Будет дуть слабый ветер и воздух прогреется до -2...-3 градусов.