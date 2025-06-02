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Продано! Торговая сеть Rimi в Латвии переходит к новому владельцу

Редакция PRESS 2 июня, 2025 16:56

Бизнес 0 комментариев

Сделка между шведской розничной компанией ICA Gruppen и датской Salling Group по продаже продуктовой сети Rimi Baltic завершена после получения разрешения от антимонопольных органов — об этом агентству LETA сообщили представители розничной компании SIA Rimi Latvia.

Salling Group приобрела всю торговую сеть Rimi в странах Балтии, включая платформу электронной коммерции и централизованную логистическую систему, в которой в общей сложности работают более 11 000 сотрудников. Сумма сделки составила 1,3 миллиарда евро.

В компании отмечают, что присоединение Rimi к Salling Group откроет новые возможности для реализации долгосрочной стратегии развития бизнеса.

Также подчеркивается, что Rimi с 2007 года принадлежала ICA Gruppen. В дальнейшем Salling Group планирует сохранить концепцию Rimi, укрепить её позиции на рынке и инвестировать в улучшение покупательского опыта.

Генеральный директор Salling Group Андерс Хаг отметил, что компания стремится укрепить свои лидирующие позиции на рынке Балтии, одновременно перенимая опыт коллег, который будет полезен и для других магазинов Salling Group в Дании, Германии и Польше.

После приобретения Rimi общее количество магазинов Salling Group в Дании, Германии, Польше и странах Балтии приблизится к 2100, а число сотрудников превысит 68 000 человек.

Salling Group владеет сетью магазинов низких цен Netto, а также другими сетями, включая Føtex и Bilka. Вся Salling Group полностью принадлежит фонду Salling Foundations.

Ранее сообщалось, что в начале мая этого года Европейская комиссия разрешила Salling Group приобрести Rimi Baltic у ICA Gruppen.

В прошлом году Rimi Latvia показала оборот в размере 1,126 миллиарда евро, что на 4,6% больше, чем годом ранее, а прибыль компании увеличилась на 31%, достигнув 38,115 миллиона евро.

Компания Rimi Latvia зарегистрирована в январе 1992 года, её уставной капитал составляет пять миллионов евро, согласно данным платформы Firmas.lv.

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