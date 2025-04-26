Продал машину, денег не получил и еще государству теперь должен: как такое могло случиться?

Машина будущему владельцу по имени Оскар была продана в рассрочку, соглашение о ежемесячном платеже было официально оформлено у нотариуса. "Оскар не внес ни одного платежа. Я обратился в суд, который решил взыскать долг с Оскара через судебного исполнителя. Время шло, но от должника я не получил ни копейки. В прошлом году судебный исполнитель прислал сообщение, что Оскар умер и дело прекращено. Думаю - все! Машину я подарил. А в этом месяце судебный исполнитель прислал еще и счет за свои услуги... Вопрос: почему я, будучи потерпевшей стороной, должен еще и оплачивать эти издержки? 140 евро - немалые деньги для многодетной семьи", - рассказал Эдгар свою грустную историю. Причем законом запрещено выдать ему исполнительный лист, если издержки на исполнение приговора не покрыты.

Судебный исполнитель Эдгар Цгоев признает, что возмущение клиента понятно, но он действовал в рамках закона.

Где же законность? Не должно ли государство компенсировать расходы судебного исполнителя в такой ситуации, когда долг взыскивать уже не с кого?

Однако глава юридической комиссии Сейма Андрей Юдин (на фото) никаких юридических несовершенств в законе не видит: "Вообще наше гражданское право строилось с той мыслью, что стороны добровольно и охотно выполняют свои обязательства. Если какая-то из сторон их не выполняет, если есть надобность в принудительном выполнении, это фактически услуга, это работа. За эту работу кто-то должен заплатить".

Юдин проводит параллель с услугами адвоката: результатами работы клиенты тоже нередко бывают недопольны, но платить надо, нравится или нет.

"Стороны вначале добровольно заключают договор. Одна сторона не выполнила, суд признал, что одна сторона имеет право взыскать. Я думаю, что здесь, если смотреть очень узко, кажется, что что-то неправильно. Посмотрим шире и подумаем, что это означает - эта ситуация? Конечно, об этом можно говорить и дискутировать, ведь таких случаев немного и, может быть, государство могло бы оплачивать такие вещи, но в глубинной сути это было бы неправильно", - разъясняет Юдин.