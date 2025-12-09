«Пришло время»: Трамп выступил за проведение президентских выборов в Украине

Я думаю, пришло время. Я думаю, что сейчас важное время для проведения выборов. Они используют войну, чтобы не проводить выборы, но, я думаю, у украинского народа должен быть выбор. И, возможно, Зеленский победит.

Трамп отметил, что президентских выборов в Украине «не было уже давно». «Знаете, они говорят о демократии, но дело доходит до того, что это уже не демократия», — добавил он.

По законам Украины на время действия военного положения приостанавливается проведение выборов, в том числе президентских и парламентских. Военное положение было введено в Украине в феврале 2022 года после вторжения войск РФ. Его действие регулярно продлевается. Из-за военного положения не проводились выборы депутатов Верховной Рады, намеченные на октябрь 2023 года, и выборы президента, которые в мирное время должны были пройти в марте 2024 года. Власти РФ из-за того, что выборы проведены не были, используют тезис о «нелегитимности» Зеленского.

После победы Трампа на президентских выборах и его возвращения в Белый дом неоднократно появлялись сообщения о том, что выборы в Украине могут пройти в обозримом будущем, однако пока они не подтверждались.

Трамп в феврале 2025 года уже призывал провести президентские выборы в Украине (тогда же он говорил о рейтинге одобрения Зеленского в 4%, что не подтверждалось никакими известными опросами). Зеленский на это ответил: «Если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас, то прямо сейчас никак не получится».