Исследования также находили снижение уровня сахара в крови у людей с диабетом второго типа и связанными с ним нарушениями обмена веществ.

А теперь про Ozempic.

Псиллиум действительно может дольше сохранять чувство сытости, поскольку образовавшийся гель замедляет прохождение пищи через пищеварительную систему.