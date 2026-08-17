Обычная шелуха семян подорожника, или псиллиум, внезапно превратилась в очередную звезду мира здорового питания. В TikTok и Instagram ей уже успели придумать особенно громкое прозвище — «природный Ozempic».
Звучит красиво. Но тут начинается самое интересное.
Псиллиум действительно умеет кое-что необычное. В воде его растворимая клетчатка превращается в густой гель. Он увеличивает объём содержимого кишечника, удерживает воду и может помогать при запорах. Именно поэтому специалисты по пищеварению используют псиллиум уже много лет, в том числе у некоторых людей с синдромом раздражённого кишечника.
Причём начинать с огромной ложки специалисты не советуют. Организм, непривычный к большому количеству клетчатки, вполне способен ответить вздутием и другими неприятными сюрпризами.
Есть у псиллиума и более серьёзная репутация.
Анализ 28 исследований показал, что примерно 10 граммов псиллиума в день в течение как минимум трёх недель могли снижать уровень «плохого» LDL-холестерина, особенно у людей, у которых он уже был повышен.
Исследования также находили снижение уровня сахара в крови у людей с диабетом второго типа и связанными с ним нарушениями обмена веществ.
А теперь про Ozempic.
Псиллиум действительно может дольше сохранять чувство сытости, поскольку образовавшийся гель замедляет прохождение пищи через пищеварительную систему.
На этом сходство практически заканчивается.
Препараты группы GLP-1 воздействуют на гормональную систему, регулирующую аппетит. Псиллиум всего лишь остаётся клетчаткой.
И когда учёные отдельно посмотрели на исследования с участием людей с лишним весом и ожирением, волшебство куда-то исчезло. Существенной разницы в снижении веса, индекса массы тела или объёма талии по сравнению с плацебо обнаружить не удалось.
Так что дешёвого Ozempic в пакетике пока не получилось.
Зато получился довольно полезный источник растворимой клетчатки, который может пригодиться пищеварению и в некоторых случаях помочь с холестерином и сахаром.
Есть только одно правило, которое лучше не проверять на себе: псиллиум обязательно нужно запивать достаточным количеством жидкости. Без воды сильно разбухающая клетчатка способна создать уже совсем не оздоровительные проблемы.
И ещё одна неприятность для любителей принимать всё полезное одновременно: псиллиум может мешать всасыванию некоторых лекарств.
В общем, модный порошок за несколько евро оказался не чудом для похудения.
Но, пожалуй, впервые wellness-интернет раскрутил продукт, у которого за красивой легендой действительно обнаружилась хоть какая-то работающая клетчатка.
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