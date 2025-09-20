«Прилетела фанерка с мотором, и вы справиться не можете?!» Политолог недоумевает

С точки зрения Америки на залетевшие в Польшу российские дроны ситуация, по мнению политолога, выглядит так: "Погодите, дорогие друзья, с этими кусками фанеры вы должны сами справиться! Если прилетят русские истребители, бомбардировщики, танки, тогда задействуем всё НАТО и жахнем в ответ, а тут прилетела фанерка с моторчиком - вы в самом деле не можете справиться? Правда? Это самое дешёвое прилетело!"

Раевский лично считает реакцию Трампа и американской армии адекватной: "Неужели правда нужны войска США в помощь, чтобы справиться с этими кусками фанеры?"

Введение зоны, запретной для полётов, - это одна из фундаментальных вещей: если мы говорим, что тут нельзя летать, как это обстоит в Украине, то там нельзя летать ничему, поскольку всё является мишенью: "Если погода пасмурная и тебе говорят, что надо стрелять, но за облаками не дрон, а наш вертолёт, наш беспилотник... Поэтому в этом воздушном пространстве не должно быть ничего!"

"Что-то летает, стреляет! Все знают, что там ничего не должно быть! Это важный момент!" - говорит эксперт.