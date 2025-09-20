Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Прилетела фанерка с мотором, и вы справиться не можете?!» Политолог недоумевает

TV24 20 сентября, 2025 09:04

Важно 0 комментариев

NBS

Есть одна вещь, которую надо понимать, касающаяся того, о чём всё время говорят: атаки будут гибридными, потому что на танках трудно будет проехать через болота на границе. Дроны иногда опаснее танков, признал политолог Филипп Раевский в эфире программы Ziņu TOP на телеканале TV24.

С точки зрения Америки на залетевшие в Польшу российские дроны ситуация, по мнению политолога, выглядит так: "Погодите, дорогие друзья, с этими кусками фанеры вы должны сами справиться! Если прилетят русские истребители, бомбардировщики, танки, тогда задействуем всё НАТО и жахнем в ответ, а тут прилетела фанерка с моторчиком - вы в самом деле не можете справиться? Правда? Это самое дешёвое прилетело!"

Раевский лично считает реакцию Трампа и американской армии адекватной: "Неужели правда нужны войска США в помощь, чтобы справиться с этими кусками фанеры?"

Введение зоны, запретной для полётов, - это одна из фундаментальных вещей: если мы говорим, что тут нельзя летать, как это обстоит в Украине, то там нельзя летать ничему, поскольку всё является мишенью: "Если погода пасмурная и тебе говорят, что надо стрелять, но за облаками не дрон, а наш вертолёт, наш беспилотник... Поэтому в этом воздушном пространстве не должно быть ничего!"

"Что-то летает, стреляет! Все знают, что там ничего не должно быть! Это важный момент!" - говорит эксперт.

Латышский язык только на бумаге? Размышления учительницы о реформе

Важно 10:51

Важно 0 комментариев

Хотя официально все учебные заведения перешли на латышский язык, по наблюдениям родителей, общение учителей с детьми во многих случаях всё же происходит на русском языке, в частности, во время экскурсий.

Читать
Загрузка

В Латвии всё больше несовершеннолетних беременных; специалисты рекомендуют вернуть уроки здоровья

Важно 10:13

Важно 0 комментариев

На конференции "Когда ребёнок ждёт ребёнка" (Kad bērns gaida bērnu) специалисты в разных областях подняли вопрос о необходимости поддержки для несовершеннолетних беременных. В Латвии каждый год у десятков и сотен девушек школьного возраста рождаются дети, и эта тенденция не меняется, сообщает 360TV Ziņas.

Читать

Предприниматель Улдис Бикис: надо быть морально готовыми к войне с соседом

Важно 09:50

Важно 0 комментариев

У государства и общества должен быть чёткий план, как действовать при разных сценариях угрозы. "Чтобы мы существовали, у нас должно быть объединяющее общество, надо противостоять злу", - такой комментарий на портале tv3.lv в подкасте Piķis un ģēvelis! дал председатель совета Latvijas finieris и вице-президент Конфедерации работодателей Улдис Бикис.

Читать

Силиня: запрос консультаций НАТО — верный шаг со стороны Эстонии

Важно 09:22

Важно 0 комментариев

Решение Эстонии запросить консультации НАТО после вторжения российских истребителей в воздушное пространство этой страны премьер-министр Латвии Эвика Силиня назвала верным шагом.

Читать

Российские МиГи 12 минут были в Эстонии. Сегодня

Важно 08:52

Важно 0 комментариев

Три российских истребителя МИГ-31 в пятницу утром без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом вблизи острова Вайндлоо и провели в нем около 12 минут. У самолетов отсутствовал план полета, они летели с отключенными транспондерами. На момент нарушения у самолетов также отсутствовала двусторонняя радиосвязь со Службой управления воздушным движением Эстонии.

Читать

Английский вытесняет латышский среди молодежи: временный тренд или угроза?

Важно 08:39

Важно 0 комментариев

Исследование Латвийского агентства языка (LVA) показало: английский стал доминирующим языком в виртуальном общении молодежи, говорится в материале LSM.

Читать