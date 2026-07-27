О плановом отключении теплоснабжения заранее проинформированы владельцы и управляющие домов, которые обязаны уведомить жителей.

В целях безопасности перед гидравлическими испытаниями теплоноситель в сетях охлаждают до +45 градусов, чтобы в случае повреждения труб в окружающую среду не вытекала слишком горячая вода. Поэтому температура горячей воды начнет снижаться уже во второй половине дня или вечером в среду.