Во время проверки горячей воды не будет в Старой Риге, центре города, Кенгарагсе, Дарзциемсе, Дрейлини, Плявниеках, Пурвциемсе, Межциемсе, Тейке, Югле, Чиекуркалнсе, Саркандаугаве, Межапарке, Гризинькалнсе, Брасе, Латгальском предместье, Авотах, Румбуле, Шкиротаве, Скансте, на Закюсале и в Петерсале-Андрейсале.
О плановом отключении теплоснабжения заранее проинформированы владельцы и управляющие домов, которые обязаны уведомить жителей.
В целях безопасности перед гидравлическими испытаниями теплоноситель в сетях охлаждают до +45 градусов, чтобы в случае повреждения труб в окружающую среду не вытекала слишком горячая вода. Поэтому температура горячей воды начнет снижаться уже во второй половине дня или вечером в среду.
Гидравлическая проверка проводится в течение одного дня. Подачу горячей воды планируется восстановить уже вечером 30 июля, за исключением тех участков, где будут обнаружены повреждения тепловых сетей.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.