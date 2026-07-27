Ухудшение качества воды зафиксировано в водохранилище Рижской ГЭС и на пляже Даугавы в Икшкиле по улице Ригас.
В обоих местах обнаружено массовое размножение сине-зелёных водорослей, поэтому самоуправление призывает жителей до дальнейшего уведомления не использовать эти места для купания. Купание будет разрешено после улучшения качества воды и снятия ограничений.
Летом, особенно в периоды продолжительной жары, в водоёмах может начаться цветение сине-зелёных водорослей. Перед купанием самоуправление рекомендует внимательно оценить визуальное состояние воды: если видны мелкие зелёные точки или поверхность покрыта зеленоватыми, сине-зелёными или жёлто-коричневыми массами водорослей, купаться не следует. Такую воду также нельзя использовать для поения домашних животных.
Согласно последним результатам анализа воды, полученным от института BIOR, качество воды в местах для купания в Лиелварде улучшилось, и купание на обоих пляжах — по улице Аустриню и по улице Даугавас — снова разрешено.
Самоуправление также напоминает о соблюдении правил безопасности у водоёмов. Купаться рекомендуется только в известных и безопасных местах, ни в коем случае не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения и особенно внимательно следить за детьми.
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