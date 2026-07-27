В обоих местах обнаружено массовое размножение сине-зелёных водорослей, поэтому самоуправление призывает жителей до дальнейшего уведомления не использовать эти места для купания. Купание будет разрешено после улучшения качества воды и снятия ограничений.

Летом, особенно в периоды продолжительной жары, в водоёмах может начаться цветение сине-зелёных водорослей. Перед купанием самоуправление рекомендует внимательно оценить визуальное состояние воды: если видны мелкие зелёные точки или поверхность покрыта зеленоватыми, сине-зелёными или жёлто-коричневыми массами водорослей, купаться не следует. Такую воду также нельзя использовать для поения домашних животных.