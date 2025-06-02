Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 24. Июня Завтра: Janis
Доступность

Прибыль латвийских банков заметно снизилась: цифры

© LETA 2 июня, 2025 08:58

Бизнес 0 комментариев

Прибыль латвийских финансовых учреждений за четыре месяца - 135,8 млн. евро
Рига, 2 июня, ЛЕТА. Латвийские монетарные финансовые учреждения, в основном банки, за первые четыре месяца этого года получили прибыль в размере 135,8 млн евро, что на 33,5% меньше, чем в соответствующем периоде 2024 года, свидетельствуют данные Банка Латвии.

В апреле прибыль монетарных финансовых учреждений составила 28,5 млн евро.

На 30 апреля 2025 года активы монетарных финансовых учреждений составили 29,686 млрд евро, что на 4,9% или 1,379 млрд евро больше, чем на конец апреля 2024 года, когда активы составляли 28,307 млрд евро.

На конец апреля остаток кредитов, выданных латвийскими монетарными финансовыми учреждениями резидентам, составлял 14,284 млрд евро, что на 4,4% больше, чем годом ранее. Латвийские монетарные финансовые учреждения выдали резидентам 14,195 миллиарда евро кредитов в евро, что на 4,4% больше, чем годом ранее, а остаток кредитов в иностранной валюте составил 88,7 миллиона евро, что на 1,5% больше.

Остаток депозитов, привлеченных от резидентов, на конец апреля 2025 года составил 19,81 млрд евро, что на 6,4% больше, чем годом ранее. Из них депозиты в евро составили 18,598 млрд евро, а в иностранной валюте - 1,212 млрд евро. Депозиты в евро выросли на 6,5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а депозиты в иностранной валюте - на 4,4 %.

Капитал и резервы латвийских монетарных финансовых учреждений на конец апреля составили 3,32 миллиарда евро, что на 2,4% меньше, чем на конец апреля 2024 года.

В 2024 году прибыль монетарных финансовых учреждений составила 521,5 млн евро, что на 8,6% меньше, чем в 2023 году, в том числе 204,3 млн евро за первые четыре месяца прошлого года.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 12 реакций
Комментарии (0) 12 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 01:05 25.06.2025
Трамп снова хочет Нобелевку — на этот раз за мир между Ираном и Израилем
Bitnews.lv 4 часа назад
В среду опять дожди, местами сильные
Sfera.lv 4 часа назад
Джефф Безос и Лорен Санчес: «свадьба века» в Венеции
Sfera.lv 4 часа назад
Зеленский: Россия готовится к операциям на территории стран НАТО
Bitnews.lv 8 часов назад
Ночь с дождями и ветром: погода на среду
Bitnews.lv 8 часов назад
«Министерство образования находится в отчаянии»
Sfera.lv 9 часов назад
Янисы работают в 31 самоуправлении
Sfera.lv 13 часов назад
Иран и Израиль пошли на перемирие
Sfera.lv 15 часов назад

«Думал, меня везут на расстрел»: латвиец вернулся из белорусской тюрьмы

Важно 18:39

Важно 0 комментариев

За три года он похудел на 26 килограммов и полностью поседел — так выглядит латвийский гражданин Дмитрий Михайлов, политзаключенный, вернувшийся в Ригу из белорусской тюрьмы. Его преступление заключалось в критике существующего режима в закрытой дискуссионной группе в Интернете. Его арестовали через полтора года после сделанных им комментариев. Его долго судили и приговорили к четырем годам лишения свободы. В субботу его освободили вместе с 13 другими политзаключенными, самым известным из которых является муж лидера оппозиции Светланы Тихановской Сергей. Двое критиков режима вернулись в Латвию, рассказывает lsm.lv.

За три года он похудел на 26 килограммов и полностью поседел — так выглядит латвийский гражданин Дмитрий Михайлов, политзаключенный, вернувшийся в Ригу из белорусской тюрьмы. Его преступление заключалось в критике существующего режима в закрытой дискуссионной группе в Интернете. Его арестовали через полтора года после сделанных им комментариев. Его долго судили и приговорили к четырем годам лишения свободы. В субботу его освободили вместе с 13 другими политзаключенными, самым известным из которых является муж лидера оппозиции Светланы Тихановской Сергей. Двое критиков режима вернулись в Латвию, рассказывает lsm.lv.

Читать
Загрузка

Трамп номинирован на Нобелевскую премию мира

Важно 18:26

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social письмо члена Палаты представителей от Республиканской партии Бадди Картера в адрес Норвежского Нобелевского комитета, который ежегодно выбирает лауреатов Нобелевской премии мира, сообщает телеграм-канал ASTRA.

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social письмо члена Палаты представителей от Республиканской партии Бадди Картера в адрес Норвежского Нобелевского комитета, который ежегодно выбирает лауреатов Нобелевской премии мира, сообщает телеграм-канал ASTRA.

Читать

Ригу украсят… мусорниками: какими будут новые урны?

Новости Латвии 18:00

Новости Латвии 0 комментариев

Все ли обратили внимание, что в центре Риги появились новые уличные мусорники? А между тем происходит масштабная замена емкостей для сбора отходов, и расходы на это мероприятие тоже немалые – 106 978,52 евро... Читатели спрашивают: так ли важно менять урны, если в Риге полно других проблем?

Все ли обратили внимание, что в центре Риги появились новые уличные мусорники? А между тем происходит масштабная замена емкостей для сбора отходов, и расходы на это мероприятие тоже немалые – 106 978,52 евро... Читатели спрашивают: так ли важно менять урны, если в Риге полно других проблем?

Читать

Полиция продолжает усиленные проверки на дорогах

Новости Латвии 17:47

Новости Латвии 0 комментариев

Сегодня Государственная полиция продолжит усиленные проверки на дорогах.

Сегодня Государственная полиция продолжит усиленные проверки на дорогах.

Читать

Трамп о 5-й статье НАТО: существуют разные интерпретации коллективной обороны

Важно 17:23

Важно 0 комментариев

Существует несколько толкований пункта о коллективной обороне НАТО, заявил во вторник президент США Дональд Трамп по пути на саммит альянса в Гааге.

Существует несколько толкований пункта о коллективной обороне НАТО, заявил во вторник президент США Дональд Трамп по пути на саммит альянса в Гааге.

Читать

MIRAGE JAZZ ORCHESTRA отметит юбилей гала-концертом в Дзинтари

История и культура 17:14

История и культура 0 комментариев

Один из лучших джазовых коллективов Балтии, восхитительно живой и энергичный биг-бэнд MIRAGE JAZZ ORCHESTRA, выйдет на сцену вместе со своими гостями-музыкантами 6 июля в «Дзинтари».

Один из лучших джазовых коллективов Балтии, восхитительно живой и энергичный биг-бэнд MIRAGE JAZZ ORCHESTRA, выйдет на сцену вместе со своими гостями-музыкантами 6 июля в «Дзинтари».

Читать

Пусть будут обе разновидности латышского: омбудсмен вступился за латгальский язык

Важно 16:58

Важно 0 комментариев

Призыв журналиста Латвийского телевидения (ЛТВ) Гунтиса Боярса не говорить на латгальском языке в предвыборных дискуссиях не нарушает кодекс этики Латвийских общественных СМИ (ЛОС), однако возможность разрешить дискуссии на латгальском языке следует рассмотреть до выборов в Сейм следующего года, считает омбудсмен Латвийских общественных электронных СМИ Эдмундс Апсалонс.

Призыв журналиста Латвийского телевидения (ЛТВ) Гунтиса Боярса не говорить на латгальском языке в предвыборных дискуссиях не нарушает кодекс этики Латвийских общественных СМИ (ЛОС), однако возможность разрешить дискуссии на латгальском языке следует рассмотреть до выборов в Сейм следующего года, считает омбудсмен Латвийских общественных электронных СМИ Эдмундс Апсалонс.

Читать