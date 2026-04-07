"Пока в Латвии царит праздничное настроение, в мире наступает кризис поставок топлива, поскольку наблюдается глобальный дефицит в 20 миллионов баррелей в сутки (для сравнения: во время COVID он был в два раза меньше — сокращение на 10 миллионов баррелей в день).

Не говоря уже о долгосрочном влиянии на энергетику, логистику и продовольствие из-за Ормузского пролива и войны с Ираном. Это не «где-то далеко» происходящие события — это процессы, которые уже сейчас влияют в Латвии на цены, поставки и стабильность.

Факты жёсткие:

• Ормузский пролив обеспечивает около 20% глобального потока нефти (17–20 миллионов баррелей в сутки). Это в два раза превышает снижение спроса, наблюдавшееся во время COVID-19.

• Европа работает по модели непрерывных поставок — коммерческие запасы часто рассчитаны всего на 30–60 дней.

• В ЕС уже возник дефицит дизельного топлива — а именно дизель обеспечивает поставки продовольствия, сельское хозяйство и транспорт.

• Поставки минеральных удобрений напрямую зависят от энергии (азот в минеральных удобрениях) — любые сбои сегодня означают снижение урожая в следующем сезоне.

Это значит только одно: если в цепочке поставок возникнет разрыв, последствия начнутся уже через неделю, а не «когда-то в будущем».

Латвия в этой ситуации особенно уязвима: – 100% импортируемые нефтепродукты и минеральные удобрения – зависимость от автомобильного транспорта – маленькая экономика без «подушки безопасности»

Публичная коммуникация по-прежнему звучит так: «всё в порядке».

Нет. Не в порядке.

Сейчас — последний момент для действий.

Что правительству нужно сделать немедленно:

Топливо

– Реальный (а не формальный) аудит запасов

– План приоритетов потребления в кризисной ситуации

– Подготовка сценариев экономии

2. Немедленный пересмотр бюджета

– Пересмотр государственных расходов в соответствии с доходами

– Инфляция будет минимум 4,5%, а рост ВВП — ниже 1%

– Сценарий со стагнацией или 0% роста

– Замораживание некритических расходов

3.Государственные контракты, чтобы предотвратить банкротства предприятий

– Механизмы коррекции на инфляцию в закупочных договорах

– Оценка рисков в строительстве, логистике, транспорте

4. Энергетическая безопасность (поставки газа)

– Максимальное заполнение газовых хранилищ в Инчукалнсе

– Обеспечение альтернативных поставок

5. Управление кризисом = чрезвычайное положение

– Чёткий, публичный план действий

– Регулярное информирование общества

Это не вопрос паники. Это вопрос компетентности.

Государство не может позволить себе реагировать с опозданием, когда топливо уже становится дефицитом, а цены взлетают.

Вопрос правительству простой: вы готовитесь к сценарию, который уже формируется, или снова будете ждать, пока кризис не наступит?

Время действовать. Сейчас.

Эвика Силиня, где заседания Центра управления кризисами? Где заявление о введении чрезвычайного положения?

Эдгар Ринкевич, где призыв к правительству действовать? Продолжим делать вид, что события во внешнем мире нас в Латвии не касаются?".