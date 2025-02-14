Пожертвования на помощь Украине катастрофически сокращаются: «Твои друзья»

Руководитель общества Улвис Новикс рассказал: "Это несколько тысяч человек, которым мы помогаем здесь, иногда по сто человек в день. А тот объем грузов, который мы доставляем, это несколько миллионов".

Общество существует, привлекая проектные деньги и пожертвования. Но сейчас размер пожертвований сократился настолько драматично, что в обществе не знают, как оплатить аренду.

"Мы должны оплачивать счета за отопление, за аренду, зарплаты. Есть расходы на топливо, и этому разделу критически не хватает [денег]. Мы привлекаем фонды, пишем проекты, но мы не можем оплатить вовремя счета. Мы благодарны, что оплаты счетов ждут, что работники дожидаются выплаты задержанной зарплаты", - отметил глава общества.

В среднем расходы общества составляют 30 000 евро в месяц. Это даже не десятая часть тех денег и пожертвований, которые оборачивает общество, помогая семьям в Украине и Латвии.

Общество можно поддержать по-разному: и жертвуя деньги, и отдавая вещи благотворительному магазину. От их реализации поступают деньги, например, на дроны.

(Lsm.lv)