Поворот не тот: жители Медемциемса встретились с Министерством сообщения

Как сообщили в LVC, в последние годы наибольшее число смертельных случаев на дорогах происходит в результате столкновений, в том числе лобовых, поэтому приоритетом с точки зрения расходования средств является перестройка наиболее загруженных трасс в дороги с несколькими полосами движения в каждом направлении и разделенными проезжими частями.

Чтобы уменьшить возможности столкновений, также ликвидируются левые повороты, которые наряду с обгоном являются наиболее опасными маневрами. В последние годы левые повороты и места для разворота были закрыты на Рижской окружной дороге (A5), Видземском шоссе (A2), Таллиннском шоссе (A1), на Елгавском шоссе (A8) в районе перекрестка в Медемциемсе.

LVC отмечает, что после закрытия левых поворотов и разворотов водителям следует использовать двухуровневые развязки, расположенные в нескольких километрах.

В Медемциемсе левые повороты были ликвидированы в 2020 году, после чего количество аварий с пострадавшими сократилось. В период с 2017 по 2019 год в Медемциемсе в авариях пострадали 13 человек, а после строительства развязок в 2021, 2023 и 2024 годах на этом участке ежегодно травмы получали по четыре человека.

В июне 2020 года в Медемциемсе на Елгавском шоссе был закрыт левый поворот и изменена организация движения на двухуровневом перекрестке Елгавского шоссе и Рижской окружной дороги. Жители Медемциемса выразили недовольство этими изменениями, так как для поворота им приходилось проезжать дополнительно еще несколько километров.