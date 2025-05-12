Поток резко сократился: импорт в Латвию из России и Белоруссии уменьшился почти в 2,5 раза

В то же время в Россию и Белоруссии за первые три месяца 2025 года Латвия экспортировала товаров на общую сумму 253,026 млн евро, что на 21%, или 67,257 млн евро, меньше, чем за первые три месяца 2024 года.

В том числе из России в первом квартале этого года в Латвию было ввезено товаров на сумму 56,679 млн евро, что в 2,6 раза, или на 92,694 млн евро, меньше, чем за первые три месяца 2024 года, а из Белоруссии - на сумму 24,093 млн евро, что меньше на 49%, или на 23,192 млн евро.

Латвия в Россию за первые три месяца этого года экспортировала товаров на общую сумму 228,529 млн евро, что на 18,2% (50,844 млн евро) меньше, чем за тот же период прошлого года, а в Беларусь было вывезено товаров на сумму 24,497 млн евро, что меньше на 40,1%, или 16,413 млн евро.

Данные также свидетельствуют, что за первые три месяца 2025 года общий объем импорта из России и Белоруссии составил 1,4% (за аналогичный период 2024 года - 3,8%) от общего объема латвийского импорта, а экспорт в Россию и Белоруссию - 5,1% (6,6%) от общего объема латвийского экспорта.

Как сообщалось, Латвия за первые три месяца этого года экспортировала товаров на общую сумму 4,922 млрд евро, что на 1,9% (93,096 млн евро) больше, чем за тот же период 2024 года, а импортировала - на 5,582 млрд евро, что больше на 8,9%, или 456,13 млн евро.