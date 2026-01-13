Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Постоянно нет сил? Учёные выяснили, что мы почти никогда по-настоящему не отдыхаем

Редакция PRESS 13 января, 2026 16:26

Азбука здоровья 0 комментариев

Каждый январь начинается одинаково. Праздники закончились — и нас накрывает шквал советов о здоровой жизни. Больше спорта, больше полезной еды, больше осознанности, больше правильных привычек. И чем больше этих «больше», тем быстрее хочется всё бросить. Потому что главный ресурс, энергия,  bуже на нуле.

И вот здесь наука делает неожиданный поворот. Оказывается, чтобы чувствовать себя лучше, жить дольше и болеть меньше, не нужно делать больше. Наоборот — нужно научиться делать гораздо меньше, чем мы привыкли.

Учёные всё чаще говорят о состоянии, в котором большинство людей почти не бывает, хотя проводят «в отдыхе» часы. Оно называется глубокий отдых. Это не сон, не отпуск и не валяние с телефоном. Это редкий момент, когда тело и мозг одновременно получают сигнал: опасности нет, тревожиться не о чем, можно выключить режим выживания.

В обычной жизни наш организм постоянно работает так, будто за углом нас ждёт угроза. Даже когда мы сидим на диване, мозг продолжает держать тело в напряжении. Сердце, гормоны, иммунная система — всё находится в режиме «на всякий случай». И именно это незаметно съедает энергию.

Глубокий отдых — полная противоположность стрессу. В этом состоянии организм перестаёт «бить и бежать» и наконец переключается на восстановление. Он чинит повреждения, наводит порядок в гормонах, снижает воспаления и экономит силы. Делает то, на что в обычной жизни у него просто не остаётся времени.

Результаты выглядят впечатляюще. Регулярное попадание в состояние глубокого отдыха связывают с более здоровым старением, снижением риска хронических заболеваний и ощущением бодрости, которое не удаётся получить ни кофе, ни выходными. Исчезает постоянное фоновое напряжение, которое многие уже считают нормальным состоянием.

Почему же мы туда почти не попадаем? Потому что современный человек разучился по-настоящему выключаться. Даже отдых стал активным — с экранами, уведомлениями и мыслями «а что дальше». А глубокий отдых — это навык. У каждого он включается по-разному: через дыхание, тишину, медленные движения или просто осознанное бездействие. Но смысл один — тело наконец понимает, что его не атакуют.

Так что если у тебя постоянно нет сил, а советы «возьми себя в руки и делай больше» только злят — возможно, дело не в лени.
Возможно, твоё тело просто давно не отдыхало по-настоящему.

И да, иногда самый полезный шаг к здоровью — это не ускориться, а наконец остановиться.
 
 
 

«Гренландия выбирает Данию»: заявление её премьера накануне визита Рубио

Премьер-министр Гренландии заявил, что его народ выбрал бы Данию, а не США, если бы такой выбор пришлось сделать «здесь и сейчас». Заявление Йенса-Фредерика Нильсена на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен стало самым жестким высказыванием властей острова с тех пор, как президент США Дональд Трамп вновь заговорил о планах аннексии Гренландии.

«Старик, который спешит оставить след в мире»: Кажоциньш о Трампе

Учитывая последние глобальные геополитические события в мире и роль в них президента США Дональда Трампа, необходимо оценивать его личность, а также тот факт, что в этом году ему исполнится 80 лет. Как заявил в эфире программы TV24 «Персона дня» старший исследователь Центра геополитических исследований Янис Кажоциньш, Трамп — пожилой человек, который в спешке все еще пытается оставить свой след в мире.

Необычное поздравление «Паулсу — от латвийской неотложки» стало хитом соцсетей (ВИДЕО)

Необычное поздравление Раймонду Паулсу с его 90-летием разместили в соцсетях медики латвийской неотложки. Впрочем, с чувством юмора у Маэстро, как известно, всё в порядке. Он наверняка оценит...

«Если бы я был мэром Резекне, праздновал бы 16 марта»: фантазии Хелманиса

Мэр Огре Эгилс Хелманис («Национальное объединение»), который находится на больничном с августа прошлого года, тем не менее активно проявляет себя в социальных сетях, особенно комментируя события большой политики. Сегодня глава самоуправления Огре решил "примерить" роль мэра Резекне — этот пост занимает Александр Барташевич. Хелманиса возмутило то, что Барташевич обращается к жителям города не только на латышском, но и на русском языке.

Не скорая скорая: под Екабпилсом женщина чуть не погибла, час ожидая неотложку

Женщине, находившейся в сельской местности, резко стало плохо, и ей срочно потребовалась помощь Службы неотложной медицинской помощи (NMPD). Однако бригада не спешила на вызов, и в итоге до больницы, где врачи выявили серьёзную проблему со здоровьем и экстренно прооперировали пациентку, ей пришлось добираться собственными силами. Об этом сообщает программа телеканала TV3 Bez Tabu.

Погибшие скорее всего были охотниками: новые детали трагического ДТП

На месте аварии на Вентспилсскам шоссе, в которой погибли три человека, журналисты программы Degpunktā обнаружили разбросанные по снегу бутылки из-под алкоголя, а также останки туши и головы дикого кабана в багажном отделении автомобиля Toyota Hilux.

Безопасность в приоритете: чиновникам сокращены доплаты к заплатам

В этом году будет сокращен максимальный размер доплат в государственных и муниципальных органах, решил сегодня Кабинет министров. Для обеспечения приоритетных расходов госбюджета по статье "Безопасность", а также в результате консолидации расходов на вознаграждения установлено, что в 2026 году размер доплаты, предоставляемой в государственных и муниципальных органах, снизится на десять процентных пунктов - с максимальных 30% до 20%.

