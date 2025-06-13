Попытка номер семь: Дом Москвы снова пытаются продать с молотка. Есть желающие?

Аукцион завершится в 13:00 14 июля 2025 года.

Недвижимость на улице Марияс, 7 состоит из земельного участка площадью 966 квадратных метров и здания на нем.

Ранее сообщалось, что на первом аукционе, который завершился в сентябре 2024 года, Дом Москвы был выставлен на продажу со стартовой ценой 3,57 миллиона евро. Впоследствии стартовая цена была снижена на 20 %, и объект был выставлен на второй аукцион за 2,856 млн евро, а на следующем аукционе, завершившемся 9 декабря 2024 года, стартовая цена была снижена до 2,499 млн евро, однако и на этот аукцион не подал заявки ни один претендент.

На аукционах, завершившихся 24 февраля 2025 года, 17 апреля 2025 года и 26 мая 2025 года, объект был выставлен на продажу со стартовой ценой 2,142 млн евро.

