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Попытка номер семь: Дом Москвы снова пытаются продать с молотка. Есть желающие?

© LETA 13 июня, 2025 14:02

Новости Латвии 0 комментариев

Сегодня начинается четвертый аукцион государственного агентства "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ), на котором предлагается приобрести так называемый Дом Москвы на улице Марияс в Риге по стартовой цене 2,142 миллиона евро, сообщает официальное издание "Latvijas vēstnesis". Ранее еще три аукциона, на которых цена была гораздо выше, не увенчались успехом. За время проведения торгов цена упала почти в два раза. 

Аукцион завершится в 13:00 14 июля 2025 года.

Недвижимость на улице Марияс, 7 состоит из земельного участка площадью 966 квадратных метров и здания на нем.

Ранее сообщалось, что на первом аукционе, который завершился в сентябре 2024 года, Дом Москвы был выставлен на продажу со стартовой ценой 3,57 миллиона евро. Впоследствии стартовая цена была снижена на 20 %, и объект был выставлен на второй аукцион за 2,856 млн евро, а на следующем аукционе, завершившемся 9 декабря 2024 года, стартовая цена была снижена до 2,499 млн евро, однако и на этот аукцион не подал заявки ни один претендент.

На аукционах, завершившихся 24 февраля 2025 года, 17 апреля 2025 года и 26 мая 2025 года, объект был выставлен на продажу со стартовой ценой 2,142 млн евро.
 

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