Популярная торговая сеть выкупила у шведов балтийские леса: кто ж это?

© LETA 3 сентября, 2025 16:43

Новости Латвии

Датская семейная компания "Lars Larsen Group", владеющая сетью магазинов товаров для дома "Jysk", объявила о планах инвестировать 500 миллионов датских крон (67 миллионов евро) в балтийские леса в течение ближайших нескольких лет, сообщает эстонская газета "Postimees".

По словам представителей компании, первые инвестиции в лесные угодья запланированы на осень 2025 года, а общий объем инвестиций составит полмиллиарда крон.

""Lars Larsen Group" решила инвестировать в лесное хозяйство и молодые леса в странах Балтии. Инвестиции будут осуществляться в сотрудничестве с [компанией] "Dalgas", которая уже много лет успешно работает в Балтии", - говорится в заявлении компании.

После того как в январе крупнейшая шведская ассоциация лесовладельцев и лесопромышленная группа "Sodra" объявила о намерении продать свои балтийские владения, возникло предположение, что "Jysk" приобретет их.

Руководитель по связям с общественностью "Lars Larsen Group" Расмус Босеруп отказался предоставить более подробную информацию, заявив "Postimees", что компания не хочет комментировать свой планируемый портфель приобретений.

"У нас нет заранее определенных целей в отношении географического распределения инвестиций в Балтии. Мы руководствуемся коммерческими соображениями", - сказал он.
 

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

