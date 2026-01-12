Польские пожарные спасли утопающего… кабана

В начале января пожарные из Констанцин-Езёрны пришли на помощь дикому кабану, провалившемуся под лёд возле бывшей бумажной фабрики. Животное весом под двести килограммов не могло выбраться самостоятельно. Спасатели не стали рисковать ни собой, ни зверем — они аккуратно разбили лёд от берега, создали безопасный путь по воде, и кабан смог доплыть до суши и скрыться в кустах. Вся операция заняла около часа и закончилась благополучно.

Но это был далеко не единичный случай.

В первые дни января по всей стране пожарные один за другим вытаскивали животных из ледяной воды. В Грудзёндзе спасли дикого кабана, застрявшего на льду реки Марушы. На озере Дзержно Мале под Пысковицами из полыньи, примерно в ста метрах от берега, вытаскивали полностью обессиленную косулю. Похожая драма разыгралась и на заливе Клекот под Влощовой.

А в Дзивнуве дело дошло до настоящей спасательной операции с военными: из ледяной воды вытаскивали… волка. Для этого использовали специальные спасательные сани — кадры мгновенно разлетелись по соцсетям.

Эти истории собирают тысячи комментариев и репостов. Люди пишут одно и то же: «Вот за что мы уважаем пожарных». Потому что они идут под лёд не только ради людей, но и ради тех, кто не может позвать на помощь.

Сами пожарные при этом каждый раз повторяют важное предупреждение: безопасного льда не существует. Даже если он кажется крепким, под ним может скрываться смертельная опасность — и для человека, и для животного.