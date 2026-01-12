Холодильник с камерой в кухне и электронный леденец: что вызвало особую неприязнь потребителей в 2026 году?

На крупнейшей в мире выставке потребительской электроники CES 2026 в Лас-Вегасе ИИ был буквально везде: от кухонной техники до детских игрушек. Но именно это и насторожило защитников прав потребителей. Они заявили: слишком много устройств называют «умными» без всякой реальной пользы.

Каждый год группа общественных организаций вручает антинаграды «Worst in Show» — за самые бессмысленные, перегруженные и потенциально опасные технологии. В жюри входят Consumer Reports, iFixit, Back Market и другие эксперты по ремонту, приватности и экологии.

В этом году список получился особенно показательный.

Первое место занял холодильник Samsung Bespoke AI Family Hub — устройство с постоянным подключением к интернету, рекламой и возможностью… открывать дверцу по голосовой команде.

По мнению жюри, всё это делает обычный бытовой прибор более ломким, сложным и дорогим в ремонте. А главное — совершенно ненужным.

Как иронично заметили организаторы конкурса, единственная задача холодильника — держать продукты холодными. Всё остальное — лишнее.

На выставке также выяснилось, что холодильник плохо реагирует на голос в шумной обстановке, а кухня, как известно, редко бывает тихой. Отдельную тревогу вызвали камеры, встроенные в устройство.

«Камера на холодильнике — это явно не то, о чём просят покупатели», — заявили эксперты. По их словам, мало кто хочет, чтобы бытовая техника постоянно «смотрела» на владельца.

В список худших попала и система видеодомофонов Amazon Ring. Её раскритиковали за всё более агрессивные функции слежки, включая элементы распознавания лиц и интеграцию с другими сервисами.

Эксперты отмечают: проблема касается не только владельцев устройств. Камеры Ring могут фиксировать передвижения соседей: кто приходит, кто уходит, когда человек дома и когда уехал.

«Даже если у вас нет таких камер, они всё равно могут знать, кто вы и что делаете. И это уже выглядит пугающе», — отметили правозащитники.

Ещё один «победитель» антирейтинга — электронный леденец Lollipop Star. Он проигрывает музыку во время того, как его лижут, используя костную проводимость. Звучит эффектно — но ровно до тех пор, пока не узнать детали.

Внутри — батарейки, динамик, плата и пластик. Работает устройство около часа, после чего отправляется в мусор. Именно за это леденец получил приз за вред окружающей среде.

Эксперты разобрали его прямо на полу выставки и пришли к выводу: слишком много электроники для вещи, которая живёт меньше часа.

Организаторы конкурса подчёркивают: их цель — не высмеивать технологии, а напоминать, что прогресс не должен идти за счёт приватности, экологии и здравого смысла.

И судя по списку CES 2026, иногда самым «умным» решением остаётся просто не делать гаджет умным.