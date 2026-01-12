Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 12. Января Завтра: Reina, Reinholds, Reinis, Renats
Доступность

Холодильник с камерой в кухне и электронный леденец: что вызвало особую неприязнь потребителей в 2026 году?

Редакция PRESS 12 января, 2026 14:26

Всюду жизнь 0 комментариев

Искусственный интеллект только начался, но уже успел всех утомить.

На крупнейшей в мире выставке потребительской электроники CES 2026 в Лас-Вегасе ИИ был буквально везде: от кухонной техники до детских игрушек. Но именно это и насторожило защитников прав потребителей. Они заявили: слишком много устройств называют «умными» без всякой реальной пользы.

Каждый год группа общественных организаций вручает антинаграды «Worst in Show» — за самые бессмысленные, перегруженные и потенциально опасные технологии. В жюри входят Consumer Reports, iFixit, Back Market и другие эксперты по ремонту, приватности и экологии.

В этом году список получился особенно показательный.

Первое место занял холодильник Samsung Bespoke AI Family Hub — устройство с постоянным подключением к интернету, рекламой и возможностью… открывать дверцу по голосовой команде.

По мнению жюри, всё это делает обычный бытовой прибор более ломким, сложным и дорогим в ремонте. А главное — совершенно ненужным.

Как иронично заметили организаторы конкурса, единственная задача холодильника — держать продукты холодными. Всё остальное — лишнее.

На выставке также выяснилось, что холодильник плохо реагирует на голос в шумной обстановке, а кухня, как известно, редко бывает тихой. Отдельную тревогу вызвали камеры, встроенные в устройство.

«Камера на холодильнике — это явно не то, о чём просят покупатели», — заявили эксперты. По их словам, мало кто хочет, чтобы бытовая техника постоянно «смотрела» на владельца.

В список худших попала и система видеодомофонов Amazon Ring. Её раскритиковали за всё более агрессивные функции слежки, включая элементы распознавания лиц и интеграцию с другими сервисами.

Эксперты отмечают: проблема касается не только владельцев устройств. Камеры Ring могут фиксировать передвижения соседей: кто приходит, кто уходит, когда человек дома и когда уехал.

«Даже если у вас нет таких камер, они всё равно могут знать, кто вы и что делаете. И это уже выглядит пугающе», — отметили правозащитники.

Ещё один «победитель» антирейтинга — электронный леденец Lollipop Star. Он проигрывает музыку во время того, как его лижут, используя костную проводимость. Звучит эффектно — но ровно до тех пор, пока не узнать детали.

Внутри — батарейки, динамик, плата и пластик. Работает устройство около часа, после чего отправляется в мусор. Именно за это леденец получил приз за вред окружающей среде.

Эксперты разобрали его прямо на полу выставки и пришли к выводу: слишком много электроники для вещи, которая живёт меньше часа.

Организаторы конкурса подчёркивают: их цель — не высмеивать технологии, а напоминать, что прогресс не должен идти за счёт приватности, экологии и здравого смысла.

И судя по списку CES 2026, иногда самым «умным» решением остаётся просто не делать гаджет умным.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Заплатите штраф»: абсурд, в котором оказались жертвы с улицы Баускас
Важно

«Заплатите штраф»: абсурд, в котором оказались жертвы с улицы Баускас

Выехал на встречку: названа причина трагического ДТП в Тукумском крае
Важно

Выехал на встречку: названа причина трагического ДТП в Тукумском крае

Мы такого уже не помним: Арманева сравнила латвийские цены с испанскими
Важно

Мы такого уже не помним: Арманева сравнила латвийские цены с испанскими (2)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Заплатите штраф»: абсурд, в котором оказались жертвы с улицы Баускас

Важно 15:50

Важно 0 комментариев

К концу рабочего дня пятницы в Рижский социальный департамент поступило 68 заявлений от жителей дома № 15 на улице Баускас, при этом кризисное пособие было выплачено 61 домохозяйству, сообщили агентству LETA в городской самоуправе. Общая сумма выплаченных средств достигла 67 860 евро, помощь в целом получили 104 человека.

К концу рабочего дня пятницы в Рижский социальный департамент поступило 68 заявлений от жителей дома № 15 на улице Баускас, при этом кризисное пособие было выплачено 61 домохозяйству, сообщили агентству LETA в городской самоуправе. Общая сумма выплаченных средств достигла 67 860 евро, помощь в целом получили 104 человека.

Читать
Загрузка

246 000 евро на мотивацию сотрудников: Минблаг выдал себе премии

Новости Латвии 15:42

Новости Латвии 0 комментариев

Министерство благосостояния в 2025 году выплатило 246 000 евро на мотивацию сотрудников, сообщила агентству LETA заместитель государственного секретаря министерства Айя Гринберга.

Министерство благосостояния в 2025 году выплатило 246 000 евро на мотивацию сотрудников, сообщила агентству LETA заместитель государственного секретаря министерства Айя Гринберга.

Читать

Латвия фактически живет на средства ЕС (ЦИФРЫ)

Важно 15:36

Важно 0 комментариев

Интересные цифры опубликовал юрист Юрий Соколовский на своей страничке в Фейсбуке.

Интересные цифры опубликовал юрист Юрий Соколовский на своей страничке в Фейсбуке.

Читать

Поменять одно слово! Журналисты бьют тревогу: свобода слова под угрозой

Важно 15:26

Важно 0 комментариев

Ассоциация журналистов Латвии (LŽA) категорически возражает против продвигаемых Министерством культуры (KM) поправок, которые, прикрываясь техническим уточнением терминологии, на деле существенно и необоснованно ограничивают возможности СМИ информировать общество о деятельности государственного управления, говорится в заявлении ассоциации.

Ассоциация журналистов Латвии (LŽA) категорически возражает против продвигаемых Министерством культуры (KM) поправок, которые, прикрываясь техническим уточнением терминологии, на деле существенно и необоснованно ограничивают возможности СМИ информировать общество о деятельности государственного управления, говорится в заявлении ассоциации.

Читать

Спец по уборке дорог Латвии едет учиться в Гарвард — за четверть млн долларов: СМИ

Выбор редакции 15:12

Выбор редакции 0 комментариев

Государственное акционерное общество «Latvijas autoceļu uzturētājs» (занимается содержанием и в том числе чисткой дорог) частично оплатило обучение члена правления Илзе Букулде в Гарвардской школе бизнеса, сообщает bb.lv со ссылкой на ЛТВ.

Государственное акционерное общество «Latvijas autoceļu uzturētājs» (занимается содержанием и в том числе чисткой дорог) частично оплатило обучение члена правления Илзе Букулде в Гарвардской школе бизнеса, сообщает bb.lv со ссылкой на ЛТВ.

Читать

Погорели на кексах: как сладкий скандал уничтожил самую гламурную пару Италии

Всюду жизнь 15:04

Всюду жизнь 0 комментариев

В Италии продолжается один из самых громких скандалов последних лет — и начался он… с рождественских кексов.

В Италии продолжается один из самых громких скандалов последних лет — и начался он… с рождественских кексов.

Читать

Похоронное бюро Angel: организация похорон по всей Латвии круглосуточно

PRESS рекомендует 15:00

PRESS рекомендует 0 комментариев

В момент, когда уходит из жизни близкий и дорогой человек, многих охватывает не только скорбь, но и растерянность: что делать, как приступить к организации достойных похорон? Поручите все заботы похоронному бюро Angel.

В момент, когда уходит из жизни близкий и дорогой человек, многих охватывает не только скорбь, но и растерянность: что делать, как приступить к организации достойных похорон? Поручите все заботы похоронному бюро Angel.

Читать