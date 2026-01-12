Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Финляндия сняла арест с судна по делу о диверсии на Балтике

12 января, 2026

Полиция Финляндии в понедельник, 12 января, сообщила о снятии ареста с грузового судна, задержанного по подозрению в повреждении телекоммуникационного кабеля, проложенного между Хельсинки и Эстонией по дну Финского залива. В то же время финские правоохранительные органы отметили, что расследование инцидента продолжается.

Регион Балтийского моря находится в состоянии повышенной готовности после целой серии аварий на линиях электропередачи, телекоммуникационных кабелях и газопроводах, зафиксированных с 2022 года - после российского вооруженного вторжения в Украину. На этом фоне НАТО усилило военное присутствие в регионе, задействовав фрегаты, авиацию и морские беспилотники.

Расследование продолжается

Финляндия задержала грузовое судно Fitburg 31 декабря, когда оно следовало из России в Израиль. В рамках расследования был также задержан один член экипажа. В заявлении полиции говорится, что судно покинет территориальные воды Финляндии еще в понедельник.

По словам руководителя расследования в Национальном бюро расследований Финляндии Ристо Лохи, финская и эстонская полиция завершили все необходимые действия на борту судна, что позволило снять арест.

Он подчеркнул, что следственные мероприятия по делу о повреждении кабеля будут продолжены. В отношении некоторых членов экипажа по-прежнему действует запрет на выезд, добавил Лохи.

Выехал на встречку: названа причина трагического ДТП в Тукумском крае
Выехал на встречку: названа причина трагического ДТП в Тукумском крае

Если выиграет Ланга — будет прецедент: Абола тоже идёт в суд против главы дерусификаторов
Если выиграет Ланга — будет прецедент: Абола тоже идёт в суд против главы дерусификаторов (1)

Врачей судят за новогодний корпоратив. Серьёзно, KNAB?
Врачей судят за новогодний корпоратив. Серьёзно, KNAB?

«Заплатите штраф»: абсурд, в котором оказались жертвы с улицы Баускас

К концу рабочего дня пятницы в Рижский социальный департамент поступило 68 заявлений от жителей дома № 15 на улице Баускас, при этом кризисное пособие было выплачено 61 домохозяйству, сообщили агентству LETA в городской самоуправе. Общая сумма выплаченных средств достигла 67 860 евро, помощь в целом получили 104 человека.

Загрузка

246 000 евро на мотивацию сотрудников: Минблаг выдал себе премии

Министерство благосостояния в 2025 году выплатило 246 000 евро на мотивацию сотрудников, сообщила агентству LETA заместитель государственного секретаря министерства Айя Гринберга.

Латвия фактически живет на средства ЕС (ЦИФРЫ)

Интересные цифры опубликовал юрист Юрий Соколовский на своей страничке в Фейсбуке.

Поменять одно слово! Журналисты бьют тревогу: свобода слова под угрозой

Ассоциация журналистов Латвии (LŽA) категорически возражает против продвигаемых Министерством культуры (KM) поправок, которые, прикрываясь техническим уточнением терминологии, на деле существенно и необоснованно ограничивают возможности СМИ информировать общество о деятельности государственного управления, говорится в заявлении ассоциации.

Спец по уборке дорог Латвии едет учиться в Гарвард — за четверть млн долларов: СМИ

Государственное акционерное общество «Latvijas autoceļu uzturētājs» (занимается содержанием и в том числе чисткой дорог) частично оплатило обучение члена правления Илзе Букулде в Гарвардской школе бизнеса, сообщает bb.lv со ссылкой на ЛТВ.

Погорели на кексах: как сладкий скандал уничтожил самую гламурную пару Италии

В Италии продолжается один из самых громких скандалов последних лет — и начался он… с рождественских кексов.

Похоронное бюро Angel: организация похорон по всей Латвии круглосуточно

В момент, когда уходит из жизни близкий и дорогой человек, многих охватывает не только скорбь, но и растерянность: что делать, как приступить к организации достойных похорон? Поручите все заботы похоронному бюро Angel.

