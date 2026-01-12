Финляндия сняла арест с судна по делу о диверсии на Балтике

Регион Балтийского моря находится в состоянии повышенной готовности после целой серии аварий на линиях электропередачи, телекоммуникационных кабелях и газопроводах, зафиксированных с 2022 года - после российского вооруженного вторжения в Украину. На этом фоне НАТО усилило военное присутствие в регионе, задействовав фрегаты, авиацию и морские беспилотники.

Расследование продолжается

Финляндия задержала грузовое судно Fitburg 31 декабря, когда оно следовало из России в Израиль. В рамках расследования был также задержан один член экипажа. В заявлении полиции говорится, что судно покинет территориальные воды Финляндии еще в понедельник.

По словам руководителя расследования в Национальном бюро расследований Финляндии Ристо Лохи, финская и эстонская полиция завершили все необходимые действия на борту судна, что позволило снять арест.

Он подчеркнул, что следственные мероприятия по делу о повреждении кабеля будут продолжены. В отношении некоторых членов экипажа по-прежнему действует запрет на выезд, добавил Лохи.