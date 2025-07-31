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Полиция проверит: депутат думы, возможно, не «электрик»

© LETA 31 июля, 2025 17:47

Новости Латвии 0 комментариев

Государственная полиция начала ведомственную проверку информации о полученном образовании, предоставленной в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) другим депутатом от списка партий "Суверенная власть"/"Младолатыши" в Олайне - Андреем Лукашевичем. В полицию обратилось Министерство умного управления и регионального развития (МУУРР).

Как сообщалось, Лукашевич заявил, что в 2000 году он окончил Олайнский механико-технологический колледж по специальности "электрик".

На парламентских выборах 2022 года Лукашевич, баллотирующийся по списку Русского союза Латвии, написал, что в 2004 году окончил Латвийский сельскохозяйственный университет, где изучал энергетику.

Комментируя агентству ЛЕТА данные об образовании, в ходе беседы он неоднократно менял свои версии о получении вузовского диплома. Сначала он утверждал, что все еще учится в университете, а потом, что уже окончил его. Он также заявил, что его образование было "приравнено". Затем Лукашевич прервал разговор под предлогом того, что находится в отпуске.

Ранее МУУРР уже обратилось в полицию в связи с образованием другого олайнского депутата от того же списка - Андриса Вурчса. Полиция начала ведомственную проверку.

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