- Ведущий путинский пропагандист Владимир Соловьёв на российском ТВ заявил, что русские будут сражаться с Европой совсем иначе, потому что США Европу уже не станет защищать. Каким может быть этот "совершенно иной" способ?

- Мне кажется, у русских появился вариант. Он связан с избирательной кампанией в Венгрии, всей этой вознёй с Орбаном и газопроводом. Европейские страны сейчас в похожей ситуации: сталкиваются две силы, условно правые и левые, разработавшие два плана. Первый - создание секретного отдела в ГРУ, чья задача - убивать особо избранных антирусски настроенных людей в Европе, чтобы посеять страх в обществе. И ещё очень большие деньги будут предназначены на подкуп - это русский стандарт. В то же время будет использована возможность расколоть общество, чтобы можно было на большую его часть повлиять себе во благо.

- И тогда ничего другого не останется, как только открыть российский газовый или нефтяной кран.

- Российская пропаганда трубит, что без России вся Европа умерла, то есть ЕС умер без российской материальной стимуляции.

- Соловьёв, конечно, вопил, что они могут напасть на любую страну, потому что "американского зонтика" больше нет.

- Американцы и русские друг другу не могут доверять никоим образом - может быть, даже благодаря разным глупостям, которые выдаёт время от времени Трамп. Одна сторона утверждает, что у неё есть большая дубина, которой можно дать по голове, вторая говорит - они дураки, их надо обманывать. Рузвельт, встретившись в 1943-м со Сталиным, сказал о русских, что они неплохие люди, но не умеют дружить как мужчина с мужчиной - держать слово, доверять.

Русские думают, что ЕС - это ничто, но при этом они очень сильно завидуют Европе. Они не хотят быть никем, кроме европейцев. Это одна из форм проявления шизофрении, характерная для формирования российской внешней политики.

- По-видимому, цель России - ослаблять Европу и на государственном, и на международном уровне. Не считает и Россия уже сейчас, что она непосредственно ведёт военные действия против Запада - борьба идёт и в Украине, и во всём мире, в том числе на идеологическом фронте?

- Есть одно "но". У России нет идеологии. Что они могут предложить западному миру? "Русский мир"? При СССР, как бы глупо и утопично это ни было, предложение было - давайте строить коммунизм! Сейчас никакого предложения с российской стороны нет. Только - давайте разделим мир на сферы влияния. Россия больше не говорит о многополярном мире, потому что он может представлять угрозу для неё самой. Она со своими 10% экономики может быть исключена из мирового могущества. "Русский мир" - это всего лишь пугало. С помощью Трампа они считают, что силу имеет лишь кулак.

- Россия регулярно сообщает в ООН, что готовится подать в Международный суд ООН на страны Балтии, в том числе Латвию, а также на ряд других государств за нарушения прав русскоязычного населения, но целью подачи будет международная дискредитация Латвии, чтобы добиться международного давления на нашу страну, чтобы Латвия изменила политику по отношению к России и русскоязычному населению. Так сообщает Бюро защиты Сатверсме.

- Это лишь слабое посвистывание. Ничего русским в этом плане не удастся. Будет только громкое пуканье. Вчера слышал в новостях про женщину, пожертвовавшую 43 евро русской армии. Латвийская торговля с Россией ведётся на миллионы евро, а тут какие-то 43 евро. И русские охотно преподносят эту новость, пытаясь выставить нас мелочными жлобами, как говорят они сами.

- Каким вы видите будущее?

- Надо очень серьёзно готовиться к будущим выборам в Сейм. Какого только дерьма мы о себе ни услышим... Но это дерьмо будет иметь долгое эхо в международных отношениях. Каждую мелочь, происходящую здесь, русские пытаются сделать серьёзным фактором. Если какой-то депутат что-то скажет, ему приписывают глобальные цели, подчёркивая, что такие же цели имеет латышский народ. Это, по-моему, одно из стратегических обоснований русских: попытаться доказать, что мы - подленький народец. И это они будут стараться делать, используя различные приёмы.

- Как утверждает Бюро защиты Сатверсме, факторы риска для безопасности, созданные Россией в Европе, существенно возрастают. При этом оно подчёркивает, что Россия в данным момент не представляет непосредственной военной угрозы для Латвии, однако ряд признаков свидетельствует о наличии потенциальных долгосрочных планов.

- Этот план не нужно изобретать заново, он создан ещё в 1938 году. Из интервью на TV24 с министром обороны Спрудсом я узнал много "нового". Латвия, как он сказал, такая дроновая держава, что мы прямо сейчас можем разбомбить вообще всё. Ну-ну. Знаете, я в таком возрасте, когда мне начинает казаться, что я очень умный. И вижу: министр Валайнис едет в США и встречается с сыновьями Трампа. Когда Трамп сказал, что американцы не заинтересованы в украинских дронах, оба его сына купили фирму по их производству. И тут вдруг Валайнис начал искать стратегических инвесторов, чтобы объединить Tet и LMT. Может быть, это было обещано американцам? Вполне возможно, что там могли идти разговоры о LMT и Tet. Может быть, Валайнис надеялся, что таким образом можно вызвать интерес к нашему региону. Но, чтобы встречаться с такими важными людьми, должны быть хорошие связи. У Валайниса они есть? Он пока не сказал чётко и ясно, какими были результаты переговоров.

- Каким вы сейчас видите общество?

- Есть два подхода. Есть внутренний анализ настроя общества и анализ внутреннего настроя государства. В Латвии в данный момент многие ищут безопасное местечко в мире, куда приткнуть свой чемодан. Другой части латвийского общества негде приткнуть свой чемодан, они окажутся в безвыходной ситуации, возьмут палку и дадут врагу по голове. Раскол между этими двумя противоположными полюсами и будет определять дальнейшее развитие Латвии - не какие-то идеологические предпосылки, а ментальный стимул к выживанию. Настрой латвийского общества раскололся на две большие части: у одной из них - животное желание выжить, вторая тоже хочет выжить, но возможностей у неё нет.