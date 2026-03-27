Полезно для кишечника, но бьёт по сердцу? Врачи предупредили о скрытом риске популярных продуктов

Эксперты из British Heart Foundation обратили внимание на неожиданный эффект: популярные продукты «для кишечника» иногда могут работать против сердца.

В список попали:

— кимчи

— комбуча

— фруктовые смузи

— йогурты с добавками

Звучит как идеальный рацион. Но есть нюанс.

Во многих таких продуктах скрываются повышенные уровни соли и сахара.

И именно это меняет всю картину.

Ферментированные продукты могут содержать много соли — это связано с процессом приготовления-

Напитки и йогурты нередко получают «добавочный» сахар для вкуса

В итоге растёт риск повышенного давления, набора веса и проблем с сердцем

Специалист по питанию Трейси Паркер подчёркивает: сами по себе такие продукты не опасны, но всё решают детали — состав и количество.

Рекомендация звучит просто, но редко соблюдается:

— внимательно читать этикетки

— выбирать варианты с пониженным содержанием соли и сахара

— не переоценивать «полезность» только из-за модного статуса

В итоге получается любопытная картина.

То, что продаётся как забота о здоровье, легко превращается в обратное — если не смотреть, что именно внутри.