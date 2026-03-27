Полезно для кишечника, но бьёт по сердцу? Врачи предупредили о скрытом риске популярных продуктов

Эксперты из British Heart Foundation обратили внимание на неожиданный эффект: популярные продукты «для кишечника» иногда могут работать против сердца.
В список попали:
— кимчи
— комбуча
— фруктовые смузи
— йогурты с добавками
Звучит как идеальный рацион. Но есть нюанс.
Во многих таких продуктах скрываются повышенные уровни соли и сахара.
И именно это меняет всю картину.
- Ферментированные продукты могут содержать много соли — это связано с процессом приготовления-
- Напитки и йогурты нередко получают «добавочный» сахар для вкуса
В итоге растёт риск повышенного давления, набора веса и проблем с сердцем
Специалист по питанию Трейси Паркер подчёркивает: сами по себе такие продукты не опасны, но всё решают детали — состав и количество.
Рекомендация звучит просто, но редко соблюдается:
— внимательно читать этикетки
— выбирать варианты с пониженным содержанием соли и сахара
— не переоценивать «полезность» только из-за модного статуса
В итоге получается любопытная картина.
То, что продаётся как забота о здоровье, легко превращается в обратное — если не смотреть, что именно внутри.