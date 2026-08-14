По его словам, причиной стали постоянные претензии из-за авторских прав на использованные в выпусках вирусные видео. Некие компании выкупали права на ролики уже после их появления в обзорах, а затем через систему Content ID требовали забрать монетизацию выпусков.
Наиболее активно претензии предъявляла американская компания ViralHog. Из-за ее жалоб YouTube потребовал удалить сотни выпусков.
«Мы просто устали бороться за существование этого канала», — заявил Давыдов.
Архив шоу, как ожидается, постепенно будет исчезать с YouTube. Прощальный стрим запланирован на начало сентября.
Сейчас у канала более 6,3 млн подписчиков и около 1800 видео.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.