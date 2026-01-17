Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Похоронный звон»: в соцсетях комментируют новое назначение Винькеле

17 января, 2026

Как уже сообщалось, экс-министр здравоохранения Илзе Винькеле стала председателем правления Национального реабилитационного центра "Вайвари". 

Она была выбрана по конкурсу и приступит к выполнению обязанностей уже 23 января.

Как отреагировало на это общество? Народ в соцсетях уже заранее хоронит "Вайвари". Небольшую подборку комментариев без конкретных ссылок публикует портал Tautaruna.nra.lv:

- Земля пухом Национальному реабилитационному центру "Вайвари".

- Латвия всё же - страна возможностей.

- Жаль работников. Очередной ставленник. Взяли бы кого-нибудь из среды своих. Она в самом деле лучше? Чем?

- Сказали, что частный сектор отнимает у государства профессионалов. Винькеле как-то никому не понадобилась?

- Похоронный звон.

- Ещё одно медучреждение вылетит в трубу согласно плану.

- Жизнь как в тумане... То чуть ли не в тюрьму сажали, а тут сразу должность получила - и вот уже следующая должность! Ну, гении, а не люди!

