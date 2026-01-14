Экс министр Илзе Винькеле возглавит реабилитационный центр «Вайвари»

Как сообщили в Минздраве, Винькеле выбрана на эту должность по итогам конкурса и приступит к исполнению обязанностей 23 января.

В задачи председателя правления "Вайвари" входят координация системы реабилитационных услуг на государственном уровне, управление изменениями и укрепление межотраслевого сотрудничества с поставщиками медицинских и социальных услуг с целью формирования ориентированной на пациента и устойчивой системы реабилитационной помощи.

Заявки на конкурс на должность председателя правления реабилитационного центра подали десять претендентов.

Минздрав подчеркивает, что Винькеле обладает обширным опытом работы в сфере здравоохранения в государственном и частном секторах, а также в академической среде.

В последние годы она работала в Государственном агентстве лекарств, возглавляя отдел безопасности лекарств, а также являлась преподавателем колледжа Красного Креста при Рижском университете Страдиньша и занимала руководящие должности в частных компаниях, где отвечала за совершенствование организационных процессов, управление человеческими ресурсами, внедрение цифровых решений и укрепление внутреннего контроля.

Национальный реабилитационный центр "Вайвари" является ведущим лечебным учреждением в Латвии в сфере медицинской реабилитации и обеспечения техническими вспомогательными средствами людей с функциональными нарушениями.

Зарплата руководителя "Вайвари" составляет 5500 евро до уплаты налогов.

Держателем 100% долей капитала реабилитационного центра является Минздрав. В 2024 году оборот центра составил 27,4 млн евро, прибыль - 323 тыс. евро, свидетельствуют данные "Firmas.lv". Финансовые данные центра за 2025 год еще не обнародованы.

