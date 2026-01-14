Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Экс министр Илзе Винькеле возглавит реабилитационный центр «Вайвари»

© LETA 14 января, 2026 20:31

Новости Латвии

Председателем правления национального реабилитационного центра "Вайвари" станет бывшая глава Министерства здравоохранения Илзе Винькеле.

Как сообщили в Минздраве, Винькеле выбрана на эту должность по итогам конкурса и приступит к исполнению обязанностей 23 января.

В задачи председателя правления "Вайвари" входят координация системы реабилитационных услуг на государственном уровне, управление изменениями и укрепление межотраслевого сотрудничества с поставщиками медицинских и социальных услуг с целью формирования ориентированной на пациента и устойчивой системы реабилитационной помощи.

Заявки на конкурс на должность председателя правления реабилитационного центра подали десять претендентов.

Минздрав подчеркивает, что Винькеле обладает обширным опытом работы в сфере здравоохранения в государственном и частном секторах, а также в академической среде.

В последние годы она работала в Государственном агентстве лекарств, возглавляя отдел безопасности лекарств, а также являлась преподавателем колледжа Красного Креста при Рижском университете Страдиньша и занимала руководящие должности в частных компаниях, где отвечала за совершенствование организационных процессов, управление человеческими ресурсами, внедрение цифровых решений и укрепление внутреннего контроля.

Национальный реабилитационный центр "Вайвари" является ведущим лечебным учреждением в Латвии в сфере медицинской реабилитации и обеспечения техническими вспомогательными средствами людей с функциональными нарушениями.

Зарплата руководителя "Вайвари" составляет 5500 евро до уплаты налогов.

Держателем 100% долей капитала реабилитационного центра является Минздрав. В 2024 году оборот центра составил 27,4 млн евро, прибыль - 323 тыс. евро, свидетельствуют данные "Firmas.lv". Финансовые данные центра за 2025 год еще не обнародованы.
 

Ситуация такая, что впору начинать бухать: ценный совет Европе от Каи Каллас

00:16

0 комментариев

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас в частной беседе с законодателями ЕСвросоюзазаявила, что в связи с текущей ситуацией в мире сейчас, возможно, «подходящий момент» для того, чтобы начать бухать, сообщает Politico.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас в частной беседе с законодателями ЕСвросоюзазаявила, что в связи с текущей ситуацией в мире сейчас, возможно, «подходящий момент» для того, чтобы начать бухать, сообщает Politico.

Ездила мимо Rimi, а штрафы прислали как за парковку: рижанка в шоке

20:32

0 комментариев

Полезной информацией поделилась в группе Ездуны на Фейсбуке водитель по имени Таня.

Полезной информацией поделилась в группе Ездуны на Фейсбуке водитель по имени Таня.

Морозы против гриппа: инфекция отступает — пневмония усиливается!

Новости Латвии 20:30

0 комментариев

Согласно данным мониторинга Центра по профилактике и контролю заболеваний (SPKC), за прошедшую неделю заболеваемость гриппом и другими инфекциями верхних дыхательных путей продолжает снижаться, но все еще остается на высоком уровне.

Согласно данным мониторинга Центра по профилактике и контролю заболеваний (SPKC), за прошедшую неделю заболеваемость гриппом и другими инфекциями верхних дыхательных путей продолжает снижаться, но все еще остается на высоком уровне.

Век бы никому из водителей такого не видеть: подробности ДТП в Риге

20:29

0 комментариев

Во вторник около 11:30 утра на улице Густава Земгала образовалась пробка длиной в три с половиной километра. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось перекрыть улицу на час в направлении центра города, чтобы вытащить из кювета автомобиль BMW, рассказывает подробности ДТП телепрограмма "Дегпункта".

Во вторник около 11:30 утра на улице Густава Земгала образовалась пробка длиной в три с половиной километра. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось перекрыть улицу на час в направлении центра города, чтобы вытащить из кювета автомобиль BMW, рассказывает подробности ДТП телепрограмма "Дегпункта".

Блогерша уволена за фривольное поздравление Раймонда Паулса (ВИДЕО)

20:25

0 комментариев

Как известно, в понедельник маэстро Раймонд Паулс отпраздновал свое 90-летие. Многие известные и менее известные люди в Латвии поздравили его на различных платформах социальных сетей. Блогер Долорес Онзуле также решила «поздравить» уважаемого артиста в своем аккаунте в Instagram, пишет nra.lv со ссылкой на портал «1188».

Как известно, в понедельник маэстро Раймонд Паулс отпраздновал свое 90-летие. Многие известные и менее известные люди в Латвии поздравили его на различных платформах социальных сетей. Блогер Долорес Онзуле также решила «поздравить» уважаемого артиста в своем аккаунте в Instagram, пишет nra.lv со ссылкой на портал «1188».

Умер один из создателей Саласпилсского ядерного реактора

20:11

0 комментариев

Физик Валдис Гаварс, один из создателей Саласпилсского ядерного реактора, скончался во вторник, сообщили его родственники в социальных сетях.

Физик Валдис Гаварс, один из создателей Саласпилсского ядерного реактора, скончался во вторник, сообщили его родственники в социальных сетях.

