Поэт здесь больше не живет… Эстрада победила Пушкина А.С.

В голосовании приняли участие 186 респондентов, в том числе 172 проголосовали в мобильном приложении «Bauskas novads» и 14 - в Иецавском городском государственном и муниципальном едином центре обслуживания клиентов.

Наибольшее количество голосов - 96 - набрало название «Estrādes iela». Оно будет представлено на утверждение Бауского муниципального совета.

Муниципалитет объясняет, что название лаконичное, четкое и понятное всем. В настоящее время во многих новых районах выбираются простые и однозначные названия улиц, которые легко понять и практично использовать. Улица Эстрадес идеально вписывается в эту тенденцию и соответствует логичному, современному городскому развитию, уверяет муниципалитет.

За улицу Элзы Штерсте проголосовали 35 человек, за улицу Марас - 21, за улицу Мейстару - 19 и за улицу Амату - 15.

Уже сообщалось, что рабочая группа рассмотрела предложения, полученные в ходе опроса населения по изменению названия улицы Пушкина в Иецаве, и вынесла на общественное голосование пять вариантов названия - улица Амату, улица Элзас Стэрстэ, улица Эстрадес, улица Мара и улица Мейстару.

В ходе общественного опроса о переименовании улиц было заполнено почти 200 анкет. Подавляющее большинство респондентов поддержали идею переименования улиц.

Ранее Центр государственного языка признал, что официальное название места «улица Пушкина» не уместно в нынешней геополитической ситуации, кроме того, этот русский писатель не имел никакой значимой связи ни с Латвией, ни с Бауским самоуправлением, поэтому изменение названия улицы Пушкина в Иецаве полностью поддерживается.